My Man Can: Με τον Φάνη Λαμπρόπουλο- Απόψε στις 21.00, στον ΣΚΑΪ

Ο Φάνης Λαμπρόπουλος έρχεται απόψε στις 21.00, και επιστρατεύει το αστείρευτο χιούμορ του, τη θετική ενέργεια και τη διάθεσή του για πειράγματα απέναντι σε τέσσερα νέα ζευγάρια.

Ο Νίκος και η Όλγα, ο Παναγιώτης και η Αγγελική, ο Μπρούνο και η Κατερίνα και ο Αλέξανδρος και η Αθηνά δηλώνουν έτοιμοι να λάβουν μέρος στις πιο τρελές δοκιμασίες, να υποστούν τις συνέπειες των πονταρισμάτων τους, και να κερδίσουν πλούσια δώρα!

Οι άντρες φορούν μια ειδική στολή velcro και πρέπει να κυλιστούν στο πάτωμα για να μαζέψουν όσα περισσότερα μπαλάκια μπορούν μέσα σε 90 δευτερόλεπτα. Ποιο κορίτσι θα κάνει το πιο σωστό ποντάρισμα;

Θα βρουν τα κορίτσια με κλειστά μάτια και τα 12 αντικείμενα που βρίσκονται μέσα στις γυάλες;

Τα αγόρια βρίσκονται απέναντι από μια ειδική κατασκευή σπιτιού και καλούνται να σπάσουν τα παράθυρα. Θα τα καταφέρουν;

Τα ζευγάρια που θα καταφέρουν να φθάσουν στον τελικό καλούνται να... ψαρέψουν. Πόσα... ψάρια θα πιάσουν;

Απόψε μπαίνουμε σε «play» - τα ζευγάρια για απολαυστικές δοκιμασίες και οι τηλεθεατές για μοναδικές στιγμές.

