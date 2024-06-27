Μεγάλος νικητής του Survivor ο Ντάνιελ Νούρκα - Μεγάλος νικητής της βραδιάς ο ΣΚΑΪ

Με μία εξαιρετική βραδιά έκλεισε το Survivor, το απόλυτο παιχνίδι επιβίωσης! Σε έναν κατάμεστο ειδικά διαμορφωμένο χώρο, το κοινό παρέμεινε καθηλωμένο από την αρχή της μετάδοσης μέχρι την ανάδειξη του μεγάλου νικητή, Ντάνιελ Νούρκα.

Συντονισμένο όμως παρέμεινε και το τηλεοπτικό κοινό, που παρακολουθούσε με αμείωτο ενδιαφέρον τις εκπληκτικές αναμετρήσεις ανάμεσα στους τρεις φιναλίστ Ντάνιελ Νούρκα, Κατερίνα Δαλάκα και Φάνη Μπολέτση.

Ο μοναδικός Γιώργος Λιανός, με αμείωτο χιούμορ και εκπληκτικές ατάκες, παρουσίασε για πέντε ολόκληρες ώρες τον μεγάλο τελικό, τον οποίο παρακολούθησαν, έστω για 1’, 1.889.752 τηλεθεατές διατηρώντας το παιχνίδι στην πρώτη θέση της τηλεθέασης στη ζώνη μετάδοσής του με ποσοστό 17,7% στο γενικό σύνολο και 16,9% στο δυναμικό κοινό (18-54).

Το #SurvivorGR είναι στις πρώτες θέσεις των trends στο «Χ» τις τελευταίες δύο μέρες. Χαρακτηριστικά, πριν την έναρξη του τελικού αλλά και δώδεκα ώρες μετά, βρίσκεται στην κορυφή με περισσότερα από 25.000 tweets.

Το Survivor είναι το παιχνίδι των ανατροπών και αυτό αποδείχθηκε και στον τελικό, όταν ο Ντάνιελ Νούρκα, ο οποίος είχε περάσει τρίτος από τον ημιτελικό, κατάφερε με ένα σαρωτικό σερί νικών να πάρει τη νίκη απέναντι στην Κατερίνα Δαλάκα και τον Φάνη Μπολέτση.

Τα highlights της βραδιάς ήταν πολλά και ανάμεσα σ’ αυτά είδαμε τον Γιώργο Γκιουλέκα να παραλαμβάνει το αυτοκίνητο αλλά και τον διπλά νικητή του Survivor, Σάκη Κατσούλη, να επιστρέφει στο παιχνίδι για να μοιραστεί την εμπειρία του από τους στίβους μάχης με το κοινό και να σχολιάσει τις αναμετρήσεις των φιναλίστ.

Το πρώτο ματσάρισμα ανάμεσα στην Κατερίνα και τον Φάνη κρίθηκε στο ριπλέι προϊδεάζοντάς μας για τη δυναμική πορεία του τελικού. Η Κατερίνα ήταν εκείνη που μηδένισε πρώτη τις 7 ζωές με τον νικητή να κρίνεται ανάμεσα στον Φάνη και τον Ντάνιελ. Ο Ντάνιελ ήταν ασταμάτητος και κατάφερε να πάρει τη νίκη απέναντι στον φίλο του.

Ως ο απόλυτος Survivor της χρονιάς και κάτοχος του τροπαίου ο Ντάνιελ Νούρκα είπε:

«Θα ήθελα να αρχίσω με ένα χειροκρότημα και για τα δύο παιδιά που παίξαμε. Ιδιαίτερα στο φιλαράκι μου, τον Φάνη. Όπως έχω ξαναπεί μία μέρα δεν μας καθορίζει για το πόσο καλοί παίκτες είμαστε. Ένα παιχνίδι δεν μας καθορίζει όταν είμαστε ωραίοι τύποι, καλοί άνθρωποι. Έτυχε η μέρα να είναι δική μου και κέρδισα! Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όλο τον κόσμο που είναι εδώ, είτε είναι δικοί μου είτε όχι, μας γεμίσατε με πάρα πολύ ενέργεια. Το χρειαζόμασταν.

Το αφιερώνω στον εαυτό μου γιατί εγώ το έκανα, στα φιλαράκια μου, στους γονείς μου γιατί είναι οι πραγματικοί Survivors της ζωής. Οπότε ο τίτλος τους ανήκει δικαιωματικά περισσότερο από ότι σε εμένα που απλά πετούσα κρίκους… Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους παλιούς συμπαίκτες, δεν θα μπορούσα να βρίσκομαι εδώ αν δεν ήταν εκείνοι να με στηρίξουν όταν έπεσα. Δεν έχω λόγια.»

Το Survivor 2024 μπορεί να ολοκληρώθηκε όμως ένας νέος κύκλος θα ανοίξει με τη νέα σεζόν!

Πηγή: skai.gr

