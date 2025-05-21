Επικός διάλογος Χαρισόπουλου με Αρναούγογλου για το κόψιμο του «Πάμε Δανάη»

Ήταν προγραμματισμένο πολύ πριν ανακοινωθεί το ξαφνικό και πριν το κλείσιμο της σεζόν, κόψιμο της εκπομπής «Πάμε Δανάη» στην οποία συμμετείχε και ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος μπροστά από τις κάμερες (γιατί πίσω από τις κάμερες έχει κάνει πολλά.

Και η συζήτησή τους ξεκίνησε επικά!

«Μέχρι να μας καλέσεις κόπηκε η εκπομπή….» είπε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου ο καλεσμενος του με το ξεκίνημα….

-Αυτό το ξεκινάς εσύ έτσι… Εγώ πίστευα θα ακύρωνες το ραντεβού μας…

«Γιατί;»

-Μήπως ρε παιδί μου ένιωθες παράξενα, δεν ήξερες τι να πεις…. Γιατί κόπηκε η εκπομπή;

«Η αιτιολογία ήταν τα χαμηλά νούμερα. Αυτός ήταν ο επίσημος λόγος . Αυτό ακούω κι εγώ, αυτό μας είπανε κι αυτό πιστεύω»

-Μπορώ να μάθω λίγο παρασκήνιο…

«Δεν έχω, θα σε απογοητεύσω. Συμβαίνουν αυτά στην τηλεόραση».

