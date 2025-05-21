Η κουζίνα του «The Bear» ανάβει ξανά: Σας έχουμε το trailer της 4ης σεζόν

Η κουζίνα του «The Bear» ανάβει ξανά και αυτή τη φορά η θερμοκρασία ανεβαίνει στα ύψη. Το FX έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο τρέιλερ για την 4η σεζόν της βραβευμένης σειράς, προϊδεάζοντας ένα κεφάλαιο που θα κρίνει τα πάντα για τον χαρισματικό σεφ Carmen «Carmy» Berzatto (Jeremy Allen White) και την ομάδα του.

Ο νέος κύκλος με πρεμιέρα στις 25 Ιουνίου, ξεκινά με τα όνειρα για γαστρονομική επιτυχία να συγκρούονται άγρια με τις ασφυκτικές προθεσμίες, του εγωισμούς και πλέον, με ένα ρολόι που μετρά αντίστροφα.

Το τρέιλερ αρχίζει με τον επενδυτή και θείο του Carmy, Cicero (Oliver Platt), να αποκαλύπτει ότι τα οικονομικά του εστιατορίου κρέμονται από μια κλωστή. Ο Cicero τοποθετεί ένα μεγάλο ρολόι στην κουζίνα, προειδοποιώντας τον Carmy και την ομάδα του, ότι όταν τελειώσει ο χρόνος, τελειώνουν και τα χρήματα.

Στα νέα επεισόδια, ο Carmy παλεύει με την τελειομανία και τους προσωπικούς του δαίμονες και ο Richie (Ebon Moss-Bachrach) προσπαθεί να αποκαταστήσει τις ρωγμές στην προσωπική του ζωή, ιδιαίτερα την τεταμένη σχέση του με την πρώην σύζυγό του. Παράλληλα η Sydney (Ayo Edebiri), συγκυβερνήτης του εστιατορίου και η δημιουργική του ψυχή βρίσκεται σε ένα κομβικό δίλημμα.

Το καστ περιλαμβάνει επίσης τους Λάιονελ Μπόις, Λίζα Κολόν-Ζάγιας, Αμπι Έλιοτ, Μάτι Μάθισον καθώς και την Τζέιμι Λι Κέρτις στον ρόλο της Donna, σύμφωνα με την Τelegraph.

Η σειρά δημιουργήθηκε από τον Κρίστοφερ Στόρερ, ο οποίος επιστρέφει ως σκηνοθέτης και εκτελεστικός παραγωγός μαζί με τους Τζοάνα Κάλο, Τζος Σίνιορ και Μάθισον, μεταξύ άλλων. Μόνο για την πρώτη σεζόν, το «The Bear» απέσπασε 10 βραβεία Emmy, επιβεβαιώνοντας τις καθηλωτικές ερμηνείες, την υψηλή ποιότητα της παραγωγής και το ευφυές σενάριο.

