Σία Κοσιώνη: Ξεκίνησε challenge με τον... Σάκη Ρουβά! Μαντεύεις τι είδους;

Aν για κάτι είναι περήφανος ο Σάκης Ρουβάς - και εξαιρείται η οικογένειά του- είναι το μποστάνι του. Ο τραγουδιστής επέλεξε να ζήσει στο Νέο Βουτζά προκειμένου το σπίτι του να έχει έκταση ώστε να έχει το δικό του θερμοκήπιο, κήπο αλλά και τα δικά του ζώα και έτσι να έχει την δική του οικιακή παραγωγή σε φρούτα, λαχανικά αλλά και αυγά.

Μάλιστα έχει μοιραστεί στο Instagram στιγμές από την περιποίηση των λαχανικών και των ζώων του όπως η παρακάτω.

Φαίνεται ότι η προσπάθειά του και το παράδειγμά του βρήκε όχι απλά μιμητές αλλά πλέον υπάρχουν κάποια challenges που τρέχουν!

Και συγκεκριμένα η Σία Κοσιώνη με story της προκάλεσε πολύ χιουμοριστικά τον star δείχνοντας το δικό της μικρό μποστάνι που μπορεί να μην είναι στην εξοχή, είναι όμως στο μπαλκόνι της!

Η ancorwoman του ΣΚΑΪ από ό,τι διακρίνουμε έβαλε και ντοματιές και πιπεριές και πιθανόν αγγουριές και κολοκυθιές γράφοντας: «Σάκη ετοιμάσου για challenge!».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.