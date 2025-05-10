Δέσποινα Καμπούρη: «Η Δανάη έβγαινε στα breaks να πάρει ανάσες»

Στον αέρα δε φάνηκε κάτι. Στην πραγματικότητα όμως μόνο η ίδια η Δανάη Μπάρκα ξέρει πόσο δύσκολη ήταν για εκείνη η χθεσινή τελευταία ημέρα του "Πάμε Δανάη", στον αέρα.

Και η Δέσποινα Καμπούρη που συνεργάστηκε μαζί της τόσα χρόνια και βρέθηκε εκεί για ηθική στήριξη και σίγουρα την ξέρει καλά μετά από τόσα χρόνια καθημερινής επαφής. Και σήμερα στους Weekenders η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια είχε να πει πολλά.

Με το σύνολο του team να δίνει το δικό της ρεπορτάζ, ενώ η παρέα σχολίασε και το περσινό κόψιμο της Ελεονώρας Μελέτη, την ανάρτησή της και την ανάλογη ανάρτηση του Κώστα Τσουρού:

«Η συνάντηση έγινε σε πολύ καλό κλίμα, όχι στα στούντιο της Fos, όπως ακούστηκε, παρουσία και της project manager Μαίρης Κούσουλα όπου συζητήθηκε η απόφαση του προγράμματος να μη συνεχίσει η εκπομπή.

Εγώ δεν ένιωσα ότι πάω σε ένα πάρτι, δεν είχα καλά συναισθήματα μέσα μου. Ήταν πολύ ανάμεικτο όλο αυτό που αισθανόμουν, γιατί όταν ξέρεις ότι φίλοι και συνεργάτες τελειώνουν πρόωρα, σε κανέναν δεν αρέσει και αισθάνεσαι λίγο αμήχανα. Όπως είπα όμως και στη Δανάη στον αέρα, ένιωσα ότι ήταν χρέος μου να είμαι εκεί κοντά στα παιδιά», είπε αρχικά η Δέσποινα Καμπούρη και συνέχισε:

«Δεν κατάφεραν όλοι οι πρώην συνεργάτες να έρθουν, θα το είδατε κι εσείς, παρότι η Δανάη κάλεσε σχεδόν τους πάντες. Μίλησα με τη Σίσσυ (Καλλίνη) και δεν μπορούσε πρακτικά να είναι εκεί, είχε κάποιες υποχρεώσεις με τα παιδιά της.

Υπήρχε μια τεράστια συγκίνηση, η Δανάη προσπαθούσε μέχρι και στην τελευταία λέξη να είναι δυνατή, κρατιόταν. Πολλές φορές την είδα να βγαίνει έξω στα break για να πάρει τις ανάσες της, προσπαθούσε να είναι δυνατή», περιέγραψε η Δέσποινα Καμπούρη για το φινάλε του «Πάμε Δανάη».

