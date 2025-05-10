«Η Ελλάδα Ψηφίζει» στον ΣΚΑΪ με έναρξη που τα είχε όλα

Τίποτα δεν έλειπε απόψε από το «Η Ελλάδα Ψηφίζει» στον ΣΚΑΪ.

Γιάννης Τζούνος και Χρήστος Κούτρας έκαναν μια θριαμβευτική έναρξη για ένα παιχνίδι που τελικά τα είχε όλα!

Τραγουδώντας και χορεύοντας το «We No Speak Americano» οι δύο παρουσιαστές αστειευόμενοι με αφορμή το beat έκαναν αναφορά στις ειδησεογραφικές εξελίξεις της εβδομάδας και ειδικότερα στην... εκλογή Αμερικανού Πάπα.

«Έχουμε ετοιμάσει σπέσιαλ κατάσταση για σήμερα», ανακοίνωσε ο Χρήστος Κούτρας ενημερώνοντας το κοινό για... kinky ερωτήσεις.

