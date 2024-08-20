Λογαριασμός
Λάουρα Νάργες: Η μάχη με τα κιλά της, η βουλιμία και η συμφιλίωση με την εικόνα της

Πλέον την ενδιαφέρει η υγεία της και όχι η εικόνα της

Μια κατάθεση ψυχής για τη μάχη που έχει δώσει το παρελθόν με διατροφικές διαταραχές έκανε η Λάουρα Νάργες.

Η γλυκιά Λάουρα μίλησε στον Αλέξανδρο Πρίφτη και στο Down Town Κύπρου και ήταν αποκαλυπτική: 

«Έχω περάσει από διάφορα στάδια όταν ήμουν μικρότερη. Είχα βουλιμικά επεισόδια. Κάποια στιγμή, κουράστηκε η ψυχή μου, κουράστηκε το σώμα μου και είπα «τέλος!»

TAGS: Λάουρα Νάργες Διατροφικές διαταραχές WomenOnly
