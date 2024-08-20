Power of Love: Η Γλυκερία έτρωγε φύκια για να γίνει γοργόνα: «Έτρωγε η Άριελ»

Μια σπάνια αποκάλυψη έκανε η Γλυκερία στο παιχνίδι με την Κατερίνα Καραβάτου.

Η παρουσιάστρια διάβαζε ακραίες δηλώσεις των παικτών, αληθείς και μη. Φτάνοντας στην Γλυκερία ανέφερε ότι μικρή έτρωγε φύκια για να γίνει γοργόνα.

Παρά το γεγονός ότι είναι μια παράξενη πράξη, όλοι οι παίκτες συμφώνησαν ότι πρόκειται για κάτι αληθές. Λίγο αργότερα η παίκτρια παραδέχθηκε ότι όντως το έχει κάνει επηρεασμένη και από την Άριελ!

Πηγή: skai.gr

