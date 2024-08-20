Λογαριασμός
Power of Love: Η Γλυκερία έτρωγε φύκια για να γίνει γοργόνα: «Έτρωγε η Άριελ»

H Κατερίνα Καραβάτου διάβαζε ακραίες δηλώσεις των παικτών kai όλοι οι παίκτες συμφώνησαν ότι πρόκειται για κάτι αληθές

Power of Love: Η Γλυκερία έτρωγε φύκια για να γίνει γοργόνα:

Μια σπάνια αποκάλυψη έκανε η Γλυκερία στο παιχνίδι με την Κατερίνα Καραβάτου.

Η παρουσιάστρια διάβαζε ακραίες δηλώσεις των παικτών, αληθείς και μη. Φτάνοντας στην Γλυκερία ανέφερε ότι μικρή έτρωγε φύκια για να γίνει γοργόνα.

Παρά το γεγονός ότι είναι μια παράξενη πράξη, όλοι οι παίκτες συμφώνησαν ότι πρόκειται για κάτι αληθές. Λίγο αργότερα η παίκτρια παραδέχθηκε ότι όντως το έχει κάνει επηρεασμένη και από την Άριελ!

