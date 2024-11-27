Ο Sir Elton John λέει ότι δεν μπορεί να δει από το δεξί του μάτι εδώ και τέσσερις μήνες, ενώ και το αριστερό του μάτι έχει, επίσης, πρόβλημα μετά από μια σοβαρή μόλυνση που τον ταλαιπωρεί.

Ο 77χρονος τραγουδιστής δήλωσε ότι δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει το νέο του άλμπουμ λόγω της περιορισμένης όρασής του. Ερωτηθείς για το πότε θα κυκλοφορήσει το άλμπουμ με τον επί χρόνια συνεργάτη του, Bernie Taupin, το οποίο ανακοινώθηκε πέρυσι, ο καλλιτέχνης δήλωσε στο «Good Morning America» του ABC News: «Δεν ξέρω. Δυστυχώς έχασα την όρασή μου στο δεξί μου μάτι, επειδή έπαθα μια μόλυνση στη νότια Γαλλία και έχουν περάσει τέσσερις μήνες τώρα που δεν μπορώ να δω, αλλά και το αριστερό μου μάτι δεν είναι και το καλύτερο. Οπότε, υπάρχει ελπίδα και ενθάρρυνση ότι όλα θα πάνε καλά, αλλά... Είμαι κάπως κολλημένος αυτή τη στιγμή».

'I can't see anything': Elton John unable to finish new albumhttps://t.co/oyk4zH8cwx — Sky News (@SkyNews) November 26, 2024

Ο Βρετανός σταρ, επίσης, ανέφερε ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να δει τίποτα, ούτε και να διαβάσει. Πριν από λίγο καιρό ο Taupin δήλωσε στο «Sky News» ότι το άλμπουμ είναι «απίστευτα προσωπικό» και δεν θα είναι το τελευταίο του Έλτον Τζον.

Πρόσφατα, ο Έλτον Τζον είχε μιλήσει ανοιχτά για τους φόβους του σχετικά με τον θάνατο, λέγοντας ότι δεν ξέρει πόσος χρόνος του απομένει. Ο 77χρονος τραγουδιστής του «Rocketman» και άλλων ανεπανάληπτων επιτυχιών παραδέχθηκε, μεταξύ άλλων, ότι τα παιδιά του ανησυχούν για την ηλικία του. Είναι γνωστό ότι ο διάσημος καλλιτέχνης έχει αντιμετωπίσει όλα αυτά τα χρόνια πολλά προβλήματα υγείας. Έχει χειρουργηθεί για καρκίνο του προστάτη και πλέον έχει σοβαρά προβλήματα και με την όρασή του.

Πηγή: skai.gr

