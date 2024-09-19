Μαρία Σολωμού: «Έχω ένστικτο για τους άλλους. Για τον εαυτό μου μόνο λάθος επιλογές κάνω»

Την πικρία της για τον σχολιασμό που έχει δεχτεί για το podcast της, «Πες τα στη Μαρία», που απαντάει σε γράμματα που δέχεται για σχέσεις και ερωτικά προβλήματα εξέφρασε η Μαρία Σολωμού καλεσμένη στη διαδικτυακή εκπομπή της Δάφνης Καραβοκύρη «Sex Podcast»

-Σε λένε Μπουμπουλίνα του σεξ, ότι είσαι ιέρεια, ότι τα ξέρεις όλα… της είπε αρχικά η οικοδέσποινα.

