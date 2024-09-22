Ελευθερία Αρβανιτάκη: «Δεν θα υπάρξει άλλη Αρβανιτάκη. Η Μαρίνα Σάττι είναι ιδιαίτερη περίπτωση»

Την Ελευθερία Αρβανιτάκη φιλοξένησαν σήμερα στο «Χαμογέλα και πάλι». Η τραγουδίστρια έδωσε συνέντευξη στον Νίκο Συρίγο και οι δυο τους είχαν να πουν πολλά.

«Ήθελα να γίνω αρχαιολόγος αλλά με πήρε αγκαλιά η μουσική και από τότε πορευόμαστε παρέα. Με έναν τρόπο ισορρόπησα τα πράγματα στη ζωή μου, δεν αισθάνομαι ότι έχω χάσει πράγματα. Και η προσωπική και η επαγγελματική μου ζωή ήταν έντονη και γεμάτη» αποκαλύπτει αρχικά η τραγουδίστρια και στη συνέχεια αναφέρεται στο αν αυτή η προσωπική ζωή απασχόλησε ποτέ τα έντυπα και τις εκπομπές:

«Δεν απασχόλησα ποτέ με την προσωπική μου ζωή, γιατί τα έντυπα που ασχολούνται με την προσωπική ζωή κάθε καλλιτέχνη είναι σε συνεννόηση. Όταν καταλαβαίνουν ότι δεν ανήκεις εκεί, σε σέβονται. Δεν αισθάνθηκα ποτέ να ενοχλούμαι από δημοσιογράφους για την προσωπική μου ζωή ή να υπάρχουν παπαράτσι. Οι παπαράτσι παγαίνουν σε συγκεκριμένα σημεία, όπου θα βρουν κόσμο που θέλουν να φωτογραφίσουν»

«Οι νέοι σήμερα φτιάχνουν τους δικούς τους ήρωες. Μεγάλο ρόλο παίζει και το ραδιόφωνο, που προσπαθεί να είναι μέσα στην εποχή. Κλασσικούς συνθέτες και τραγουδιστές, όπως τον Άκη Πάνου, τα έντεχνα ραδιόφωνα δεν τους βάζουν πολύ στο πρόγραμμά τους. Δεν θα υπάρξει νέα Αρβανιτάκη. Για να ξεχωρίσεις ως καλλιτέχνης πρέπει να έχεις το δικό σου μονοπάτι» σημειώνει η Ελευθερία Αρβανιτάκη και συνεχίζει:

«Έχουν βγει και καινούρια κορίτσια όπως η Ματούλα Ζαμάνη και η Ιουλία Καραπατάκη. Η Μαρίνα Σάττι είναι ιδιαίτερη περίπτωση. Έχει κάνει καταπληκτικές σπουδές και διαθέτει καταπληκτική φωνή. Είναι λίγο ανατρεπτική και ο τρόπος που ασχολείται με τη μουσική και το παραδοσιακό τραγούδι, είναι εντυπωσιακός.

Η τραπ μουσική δεν μου αρέσει. Τη θεωρώ πολύ σεξιστικό είδος, δεν έχω καμία σχέση μαζί της. Εάν υπήρχε κάτι ενδιαφέρον, θα δοκίμαζα να ραπάρω ξανά. Από το ραπ και χιπ χοπ κίνημα, έχω ξεχωρίσει τον ΛΕΞ, ο οποίος ήταν φαινόμενο, και τους Social Waste», ξεκαθαρίζει η τραγουδίστρια που φαίνεται ότι ακούει πολλά είδη μουσικής και έχει φυσικά άποψη.

