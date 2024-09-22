Βανδή: Σαρωσε τον Λυκαβηττό. Ο Βασίλης Μπισμπίκης, η κόρη της με το νέο έρωτα, ο Φοίβος και η αναφορά στον πατέρα της

Το Θέατρο Λυκαβηττού γέμισε ασφυκτικά χθες το βράδυ για εκείνη. Και όχι μόνο μέσα, αλλά και απ' έξω. Και πάνω στα βράχια που βρίσκονται περιμετρικά του θεάτρου υπήρχε κόσμος, που παρακολουθούσε καθισμένος κατάχαμα την ιστορική επιστροφή της Δέσποινας Βανδή εκεί. Ανάμεσα στον κόσμο φυσικά ο Βασίλης Μπισμπίκης με τον κολλητό τους φίλο Μανώλη Κονταρό, αλλά και η κόρη της Μελίνα με τον νέο έρωτα στη ζωή της Δημήτρη Φιντιρίκο.

Το κοινό ζέσταναν οι Kings που με το πρόγραμμά τους άρχισαν να ξεσηκώνουν τον κόσμο μέχρι την ώρα που η Δέσποινα Βανδή βγήκε στη σκηνή με το "Σήμερα".

