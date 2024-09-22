Πηνελόπη Αναστασοπούλου: «Περνάω μια περίοδο, υπέρμετρου, μη διαχειρίσιμου άγχους που πολλές φορές με μπλοκάρει»

Η ηθοποιός έδωσε μια τρυφερή συνέντευξη στη Δέσποινα Καμπούρη και στην κάμερα της εκπομπής «Weekenders» σαφέστατα σε πιο ήρεμο κλίμα από τις πρόσφατες δηλώσεις σε εκδήλωση που η ίδια εκνευρίστηκε με ρεπόρτερ και καθώς δεν ανήκει στους celebrities που κάνουν πάντα pr, αντέδρασε.

«Πιστεύω πολύ στην ευγένεια των ανθρώπων. Με ενοχλεί πολύ όταν ένας άνθρωπος δεν είναι ευγενής και δεν αντιλαμβάνεται τη θέση στην οποία βρίσκεται, τα δικαιώματα που έχει και τις απαιτήσεις που πρέπει να έχει από κάποιον ή σε ένα δημόσιο πρόσωπο. Γιατί το άκουσα κι αυτό, ότι αφού είμαι ένα δημόσιο πρόσωπο εκτίθεμαι και θα κριθεί αυτό που κάνω» ξεκίνησε να λέει η Πηνελόπη Αναστασοπούλου και συνέχισε:

«Το να λες την άποψή σου για τόσο σοβαρά ζητήματα με ένα logo μιας εταιρείας από πίσω σε άκυρο χώρο και χρόνο και ο άλλος να έχει απαίτηση από σένα να το κάνεις, με έκανε να αισθανθώ άβολα. Ποτέ δε θα καταλάβω γιατί ένας άνθρωπος να επιλέξει να σε κάνει να νιώσεις άβολα, από το να επιλέξει να σου πει έναν καλό λόγο ή να επιλέξει να μη σου πει τίποτα»

Αμέσως μετά αναφέρθηκε γενικά στις ερωτήσεις που η ίδια θεωρεί ότι είναι άστοχες να γίνονται σε ένα πρόσωπο καθώς κάποια πράγματα είναι πολύ προσωπικά και ευαίσθητα και κανείς δεν μπορεί να ξέρει τι πραγματικά συμβαίνει στη ζωή του κάνοντας μια αποκάλυψη για τον εαυτό της:

«Η ερώτηση από μόνη της δεν είναι άστοχη, παίρνει απάντηση πολύ ξεκάθαρη. Ο τρόπος που ειπώθηκε με ενόχλησε. Δε ξέρεις αν έχω πρόβλημα υγείας, γιατί πάχυνα ή γιατί αδυνάτισα, γιατί δε θέλω να παντρευτώ, μπορεί να έχω άλλη σεξουαλικότητα και να μη θέλω να το πω, είναι δικαίωμά μου. Γιατί πρέπει να είναι στην πρώτη σειρά της λίστας σου το πότε θα κάνεις παιδί;

Περνάω μια περίοδο, υπέρμετρου, μη διαχειρίσιμου άγχους που πολλές φορές με μπλοκάρει. Είμαι στην προεμμηνόπαυση. Αυτό προκαλεί ορμονικές διαταραχές πολύ σοβαρές και πολλές φορές σου φέρνει τα συναισθήματα μπροστά χωρίς προφανή λόγο»

