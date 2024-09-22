Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ζερόμ Καλούτα: Τα τρία σκέλη της Eurovision, η κριτική, οι γνώμες και η χυδαιότητα

Τέσσερις μήνες μετά την πολυσυζητημένη παρουσίαση της Eurovision μιλάει ανοιχτά για όλα

Ζερόμ Καλούτα: Τα τρία σκέλη της Eurovision, η κριτική, οι γνώμες και η χυδαιότητα

Tον έναν εκ των δύο παρουσιαστών της Eurovision είχαν σήμερα καλεσμένο στο πλατό του «Καλημέρα είπαμε;», η Ζωή Κρονάκη και ο Τάσος Ιορδανίδης με αφορμή την εκπομπή «Φτάσαμε» που παρουσιάζει στην ΕΡΤ.

Εννοείται πως ο Ζερόμ Καλούτα μίλησε και για αυτό αλλά μίλησε αναλυτικά και για τη εμπειρία του ίδιου και του Θανάση Αλευρά στην Eurovision, στο Μάλμε της Σουηδίας, την κριτική, τα σχόλια και τη στενοχώρια του.

Διαβάστε περισσότερα στο Womenonly.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ζερόμ Καλούτα Eurovision καλημέρα είπαμε WomenOnly
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
71 0 Bookmark