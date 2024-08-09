Monobala: Από 17 Αυγούστου το ποδόσφαιρο επιστρέφει στον ΣΚΑΪ με δύο εκπομπές

Από το Σάββατο 17 Αυγούστου το ποδόσφαιρο επιστρέφει στον ΣΚΑΪ με δύο εκπομπές

Από το Σάββατο 17 Αυγούστου και κάθε Σάββατο μεσημέρι στις 12:30 η εκπομπή Monobala Σαββατοκύριακο θα μας μεταφέρει τον παλμό και το ρεπορτάζ όλων των ομάδων λίγο πριν τη σέντρα στην αγωνιστική της Stoiximan Super League και παράλληλα όλη τη δράση από τα γήπεδα της Ευρώπης. Αποκλειστικές συνεντεύξεις, ρεπορτάζ, παρασκήνιο και πλούσιο θέαμα.

Από την Κυριακή 18 Αυγούστου και κάθε Κυριακή στις 21:00, η εκπομπή Monobala θα προσφέρει πρώτη την εικόνα, το ρεπορτάζ, τις φάσεις και το παρασκήνιο από όλα τα ματς της Stoiximan Super League.

Επιπλέον, απευθείας συνδέσεις, καλεσμένοι από τον χώρο του ποδοσφαίρου που αναλύουν τις αναμετρήσεις και σχολιασμός των αμφισβητούμενων φάσεων.

Στην παρουσίαση ο Πάνος Βόγλης.

MONOBALA ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ

Κάθε Σάββατο στις 12.30

MONOBALA

Κάθε Κυριακή στις 21.00

Δείτε το trailer:

Πηγή: skai.gr

