Η Υβόννη Μπόσνιακ τραβάει τον Αντώνη Ρέμο να οδηγεί και γράφει: Καπετάνιε της καρδιάς μου

Και οι δύο είχαν ανάγκη να ηρεμήσουν

Η Υβόννη Μπόσνιακ είναι η γυναίκα της ζωής του Αντώνη Ρέμου και μητέρα της κόρης του Ελένης. Το ζευγάρι εδώ και χρόνια έχει φτιάξει μια ωραία οικογένεια με πολύ αγάπη μεταξύ τους που δεν πτοείται από τίποτα.

Και αυτό το καλοκαίρι, το πολύ δύσκολο για εκείνον μετά την υπόθεση της δέσμευσης των περιουσιακών του στοιχείων από την εφορία και τη διερεύνηση τυχόν φοροδιαφυγής, η Υβόννη στέκεται βράxος δίπλα του σε όλες τις δυσκολίες.

