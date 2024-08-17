Κατερίνα Δαλάκα- Ματίνα Ζάρα: Μαζί στη Μύκονο

Αυτό θα μπορούσε να λέει η Κατερίνα Δαλάκα στην Ματίνα Ζάρα αλλά κάνουμε πλάκα. Αν και η τραγουδίστρια και παραλίγο σύζυγος του Λάμπρου Χούτου μια χαρά θα μπορούσε να επιβιώσει στο Survivor γιατί και γυμνασμένη είναι και καταπληκτικό παιδί.

Προς το παρόν όμως δεν αφήνει την καριέρα της στο τραγούδι για να ξενιτευτεί. Μένει Ελλάδα και απολαμβάνει τις διακοπές της με την στενή της φίλη, πρώην νικήτρια και φιναλίστ του παιχνιδιού επιβίωσης στις παραλίες της Μυκόνου.

Τα δύο κορίτσια βρέθηκαν τις πρηγούμενες μέρες στο νησί των ανέμων και περνούσαν όλη την ημέρα τους στην παραλία επιλέγοντας το Καλό Λιβάδι, χαλαρώνοντας και παίζοντας σαν μικρά παιδιά.

