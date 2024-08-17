Θάνος Κιούσης-Ακα Τόνι Σφήνος: Σπάνια εμφάνιση με τη γυναίκα του και τα παιδιά τους

Τις καλοκαιρινές τους διακοπές με τα δύο τους παιδιά απολαμβάνουν ο Θάνος Κιούσης με τη σύζυγό του Ιωάννα Γραμματικού.

Το ζευγάρι που παντρεύτηκε το 2016 έχει αποκτήσει δύο αγοράκια 6 και 5 χρονών και από την εποχή που ο παρουσιαστής και performer αποφάσισε να βγει μπροστά όχι μόνο ως ο ρόλος του Τόνι Σφήνου, αλλά και με την πραγματική του ταυτότητα, έχει χαλαρώσει σε σχέση με τις εμφανίσεις του και τη δημοσιότητα.

Διαβάστε περισσότερα στο Womenonly.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.