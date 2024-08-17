Λογαριασμός
Θάνος Κιούσης-Ακα Τόνι Σφήνος: Σπάνια εμφάνιση με τη γυναίκα του και τα παιδιά τους

Δεν είναι ένα paparazzi που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε

Τις καλοκαιρινές τους διακοπές με τα δύο τους παιδιά απολαμβάνουν ο Θάνος Κιούσης με τη σύζυγό του Ιωάννα Γραμματικού.

Το ζευγάρι που παντρεύτηκε το 2016 έχει αποκτήσει δύο αγοράκια 6 και 5 χρονών και από την εποχή που ο παρουσιαστής και performer αποφάσισε να βγει μπροστά όχι μόνο ως ο ρόλος του Τόνι Σφήνου, αλλά και με την πραγματική του ταυτότητα, έχει χαλαρώσει σε σχέση με τις εμφανίσεις του και τη δημοσιότητα.

Διαβάστε περισσότερα στο Womenonly.gr

TAGS: Θάνος Κιούσης Τόνι Σφήνος Μύκονος WomenOnly
