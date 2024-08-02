Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Έλενα Τσαγκρινού: Μετράει μέρες για τη γέννα και περνάει δύσκολα

Ο γιατρός της έχει δώσει καταληκτική τον Δεκαπενταύγουστο

'Ελενα Τσαγκρινού

Αντίστροφα μετράει τις μέρες η Έλενα Τσαγκρινού που πλέον έχει μπει για τα καλά στον μήνα της και ανά πάσα στιγμή μπορεί να ξεκινήσει η διαδικασία του τοκετού.

Η τραγουδίστρια αυτό το τελευταίο διάστημα έχει φουσκώσει πολύ και αυτό τη δυσκολεύει κιόλας ακόμα περισσότερο, πόσο μάλλον που οι θερμοκρασίες αυτόν τον μήνα ήταν εκτός πραγματικότητας και η ζέστη αφόρητη.

Διαβάστε περισσότερα στο WomenOnly.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Έλενα Τσαγκρινού έγκυος
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
68 0 Bookmark