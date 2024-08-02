Έλενα Τσαγκρινού: Μετράει μέρες για τη γέννα και περνάει δύσκολα

Αντίστροφα μετράει τις μέρες η Έλενα Τσαγκρινού που πλέον έχει μπει για τα καλά στον μήνα της και ανά πάσα στιγμή μπορεί να ξεκινήσει η διαδικασία του τοκετού.

Η τραγουδίστρια αυτό το τελευταίο διάστημα έχει φουσκώσει πολύ και αυτό τη δυσκολεύει κιόλας ακόμα περισσότερο, πόσο μάλλον που οι θερμοκρασίες αυτόν τον μήνα ήταν εκτός πραγματικότητας και η ζέστη αφόρητη.

