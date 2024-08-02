Βανδή- Ρέμος: Το ζεϊμπέκικο, η αφιέρωση στον Καρρά κι ένα... μπινελίκι

Η πρώτη από τις 2 εξτρά συναυλίες που έβαλε στο καλοκαιρινό της πρόγραμμα η Δέσποινα Βανδή, σε συνεργασία με τον Αντώνη Ρέμο για την στήριξη του «Σύνδεσμου Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Νομού Ηρακλείου» που δραστηριοποιείται κατά της κακοποίησης των γυναικών έγινε χθες στο Ηράκλειο.

Και το Παγκρήτιο Στάδιο για άλλη μια φορά γέμισε ασφυκτικά με τους δύο καλλιτέχνες σε μεγάλα κέφια και ξεκούραστους -αφού προέρχονταν από ένα διάλειμμα των εμφανίσεών τους- να ξεσηκώνουν θύελλα χειροκροτημάτων με ότι έκαναν μαζί στη σκηνή.

