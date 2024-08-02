Μάστορας-Καληφώνη: 2 χρόνια μαζί! Οι ευχές για την επέτειό τους

Η επέτειος της σχέσης για τις περισσότερες από εμάς είναι μια σημαντική μέρα. Μέχρι να ξεκινήσουν να μετράνε οι επέτειοι γάμου, τουλάχιστον, για όσες σχέσεις προχωράνε σε αυτό το στάδιο. Και σήμερα η Γαρυφαλλιά Καληφώνη και ο Χρήστος Μάστορας κλείνουν δύο χρόνια που είναι μαζί.

Και μπορεί την άνοιξη να πέρασαν ένα μικρό σκαμπανεύασμα, αλλά το ξεπέρασαν πολύ γρήγορα και όπως δείχνουν τα πράγματα είναι μεταξύ τους καλύτερα από ποτέ. 1η Αυγούστου λοιπόν του 2022 ξεκίνησε η σχέση αυτή που δείχνει να κρατάει στο πέρασμα του χρόνου με τους δυο τους να μένουν εδώ και καιρό μαζί κάτω από την ίδια στέγη, αν και τουλάχιστον μέχρι πρόσφατα η Γαρυφαλλιά είχε κρατήσει και το δικό της σπίτι, απλά δεν έμενε εκεί, αλλά στο σπίτι του Χρήστου.

Χαρούμενη επέτειο μωρό. Σ' αγαπάω τόσο πολύ! έγραψε εκείνη δημοσιεύοντας 4 προσωπικές τους φωτογραφίες από διάφορες στιγμές και ταξίδια τους. Κι από κάτω οι ευχέε έπεσαν βροχή από επώνυμους και μη που λίγο πολύ έλεγαν πως είναι από τα ωραιότερα ζευγάρια της Αθήνας και να είναι πάντα μαζί κι ευτυχισμένοι.

