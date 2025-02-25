Απόστολος Ρουβάς-Φανή Γιαβρίδου: Εκδρομή με τον γιο τους στα μέρη της μαμάς

Τα μέρη της καταγωγής της Φανής Γιαβρίδου, συζύγου του Απόστολου Ρουβά, επισκέφθηκε το ευτυχισμένο ζευγάρι με τον γιο του Αλκίνοο.

Δηλαδή την υπέροχη Ξάνθη και επέλεξαν να περάσουν μια από τις μέρες τους σε ένα από τα πιο όμορφα σημεία της, την κοιλάδα του Νέστου. Εκεί που περνάει και το τρενάκι του Νέστου σε μια γραφική και πανέμορφη διαδρομή. Μαζί τους παντού ο ενάμιση έτους γιος τους Αλκίνοος που τους έχει κυριολεκτικά ξετρελάνει.

Το ζευγάρι που παντρεύτηκε τον περασμένο Οκτώβριο στον Άγιο Νεκτάριο στον Μαραθώνα κάνοντας μαζί με τον γάμο του και τη βάφτιση του γιου του, πλέον ζει μόνιμα στην Αθήνα αφού ο Απόστολος Ρουβάς άνοιξε εδώ, στην Αργυρούπολη μια δική του πιτσαρία και σκίζει. Και όσο καλύτερα πηγαίνει τόσο μπορεί πότε πότε να δίνει και κανένα ρεπό στον εαυτό του για καμιά οικογενειακή απόδραση. Ευτυχία. Δεν κρύβεται.

