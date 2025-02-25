Στέφανο Σαρτίνι: Μια φορά κάναμε 39% και φώναζε η Ρούλα στο meeting

Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία πως οι εποχές στην τηλεόραση από άποψη τηλεθέασης έχουν αλλάξει ριζικά. Κάποτε οι πρώτοι έκαναν 40% τουλάχιστον. Σήμερα αν κάποιος πιάνει το 20% κάνει πάρτι για μέρες.

Ο Στέφανο Σαρτίνι ο σκηνοθέτης των μεγάλων shows εκείνης της εποχής μίλησε στην εκπομπή «Πάμε Δανάη» ξεδιπλώνοντας τις αναμνήσεις του από εκείνα τα χρόνια.

«Η πρόταση για το Ciao ANT1 έγινε το 1992, πολλά χρόνια πριν. Το κάστινγκ το κάναμε στο γραφείο του Κυριακού. Είχαμε στο τραπέζι φωτογραφίες από παρουσιαστές και παρουσιάστριες. Από το κάστινγκ του Ciao ANT1 πέρασαν άντρες και γυναίκες, ανάμεσά τους θυμάμαι και η Άντζελα Γκερέκου. Πρότεινα για το Ciao ANT1 την Ρούλα Κορομηλά, που τότε έκανε τον Πρωινό Καφέ. Ήμουν στο ξενοδοχείο τότε και κάθε πρωί έβλεπα τον Πρωινό καφέ. Το πρώτο επεισόδιο έκανε 70%, πανικός. Μεγάλη επιτυχία», είπε αρχικά ο Στέφανο Σαρτίνι και συνέχισε:

«Μέσα στο Μπράβο έγιναν πολλά αστεία… Στο Μπράβο φέραμε μια τίγρη στα καμαρίνια και είπαμε στον καλεσμένο να μπει μέσα. Κι ανοίγει την πόρτα κι ήταν μια τίγρη με ένα τεράστιο κεφάλι. Την πρόταση γάμου του Σχοινά στη Γαρμπή την ξέραμε λίγοι. Ο Διονύσης μίλησε στη Ρούλα κι εκείνη σε μένα. Ήταν πραγματική και χαίρομαι που είναι ακόμα μαζί. Θυμάμαι ότι για πολλά χρονιά στο Μπράβο δεν κάναμε κάτω από 40%. Μια φορά κάναμε 39% και θυμάμαι μια Δευτέρα που η Ρούλα φώναζε στη σύσκεψη. Την τελευταία μέρα του Μπράβο έκλαιγα. Ήταν μελαγχολικό το τέλος. Η σχέση μας με τη Ρούλα Κορομηλά άρχισε στο Ciao, όχι στο Μπράβο. Ήταν πολύ δυνατή γιατί δουλέψαμε μαζί non stop».

