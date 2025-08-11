Είκοσι χρόνια μετά: Η Τζένιφερ Άνιστον μιλάει για το «ερωτικό τρίγωνο» με Μπραντ Πιτ και Αντζελίνα Τζολί

Εχουν περάσει 20 χρόνια από τότε που η Τζένιφερ Άνιστον ανακοίνωσε τον χωρισμό της από τον Μπραντ Πιτ. Παρ΄όλα αυτά η γνωστή ηθοποιός θυμάται ακόμη πολύ καλά την εποχή του «ερωτικού τριγώνου». Οι φήμες άλλωστε οργίαζαν ότι ο τότε σύζυγός της βρισκόταν σε σχέση με τη συμπρωταγωνίστριά του στο «Ο Κύριος και η Κυρία Σμιθ» Αντζελίνα Τζολι.

«Το θέμα ήταν πολύ πικάντικο για τον κόσμο» δήλωσε η Άνιστον σε συνέντευξη της στο Vanity Fair που δημοσιεύτηκε τη Δευτέρα 11 Αυγούστου. «Αν δεν είχαν τις σαπουνόπερες, είχαν τα ταμπλόιντ».



«Είναι κρίμα που έπρεπε να συμβεί, αλλά συνέβη», πρόσθεσε. «Και το πήρα πολύ προσωπικά και πολύ βαριά».

Σε ό,τι αφορά τη στάση της απέναντι στο όλο θέμα; «Απλά σήκω όρθια και συνέχισε να περπατάς, κορίτσι μου». Αυτό είπε στον εαυτό της και αυτό έκανε.

Μια συνέντευξη είκοσι χρόνια μετά

Το Vanity Fair είχε φιλοξενήσει συνέντευξη της Ανιστον τον Σεπτέμβριο του 2005, λίγο μετά που ανακοινώθηκε ο χωρισμός της με τον Μπραντ Πιτ. Ο τίτλος της συνέντευξης ήταν: «The Unsinkable Jennifer Aniston».

«Δεν έχω διαβάσει ξανά έκτοτε αυτή τη συνέντευξη», δηλώνει τώρα στο Vanity Fair. «Θυμάμαι μόνο την εμπειρία της συνέντευξης, η οποία ήταν κάπως δυσάρεστη. Ήταν άλλωστε μια πολύ ευάλωτη περίοδος. Αλλά ναι, ήταν μια εμπειρία που αξίζει να μνημονευτεί».

Το κουτσομπολιό με την Γκουίνεθ Πάλτροου

Και οι δηλώσεις της Τζένιφερ Άνιστον δεν σταμάτησαν εδώ. Σε κάποιο σημείο στη συνέντευξή της αποκάλυψε ότι μερικές φορές κουτσομπολεύει με την καλή της φίλη Γκουίνεθ Πάλτροου τον κοινό τους πρώην.

Λίγα χρόνια πριν από το ζευγάρι Μπραντ - Τζένιφερ, υπήρχε το ζευγάρι Μπραντ - Γκουίνεθ. Οι δύο τους συναντήθηκαν για πρώτη φορά το 1994 στα γυρίσματα της ταινίας Se7en και άρχισαν να βγαίνουν λίγο μετά. Ο Πιτ της έκανε πρόταση γάμου το 1996, αλλά λίγους μήνες αργότερα χώρισαν. Έχουν παραμείνει ωστόσο φίλοι όλα αυτά τα χρόνια.

Όπως αποκάλυψε η Άνιστον: «Η ειρωνεία είναι ότι είχα πάει στο πάρτι αρραβώνων της Γκουίνεθ και του Μπραντ». Όταν ρωτήθηκε αν αυτή και η Πάλτροου μιλούν ποτέ για τον Πιτ, η Ανιστον απάντησε: «Φυσικά. Πώς θα μπορούσαμε να μην το κάνουμε; Κορίτσια είμαστε».

Από την επώδυνη και ευάλωτη περίοδο έχει μπει πολύ νερό στο αυλάκι και όλοι έχουν προχωρήσει στις ζωές τους. Η Πάλτρου είναι παντρεμένη με τον Μπραντ Φάλτσουκ από το 2018, ενώ η Ανιστον έχει σχέση με τον υπνωτιστή Τζιμ Κέρτις και ο Πιτ βγαίνει με την Ινές ντε Ραμόν.

Πηγή: skai.gr

