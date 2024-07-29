Ο Χάρης Ρώμας κατά Αναδιώτη, Κυριακίδη και Οικονομόπουλου

Για την ενασχόλησή του με την πολιτική, την εκλογή κάποιων γνωστών ονομάτων με αμφιλεγόμενες απόψεις στην Ευρωβουλή, τις πολυσυζητημένες δηλώσεις του Βλαδίμηρου Κυριακίδη αλλά και του Νίκου Οικονομόπουλου καθώς και τα νούμερα τηλεθέασης των επεναλήψεων του Κωνσταντίνου και Ελένης, μίλησε ο Χάρης Ρώμας στην εκπομπή Summer’s Cool και κάθε του ατάκα βγάζει κι έναν τίτλο.

«Όταν ασχολήθηκα με την πολιτική ένιωσα ότι χαλάει η εικόνα μου, υπήρξε μάλιστα κόσμος που μου το είπε»

Διαβάστε περισσότερα στο Womenonly.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.