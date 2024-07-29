Για την απόφαση που πήρε να απέχει στην επόμενη τηλεοτπική σεζόν και από το ραδιόφωνο και από την τηλεόραση μίλησε στην εκπομπή Summer’s Cool τη Φελίσια Τσαλαπάτη (Λαπάτη). Και τόνισε πως είναι δική της επιλογή.

«Δεν θα βρίσκομαι στο ραδιόφωνο την επόμενη σεζόν από δική μου απόφαση. Είχα κάποιες τηλεοπτικές προτάσεις αλλά θέλω να συγκεντρωθώ σε κάποιους προσωπικούς επαγγελματικούς στόχους. Δεν θα βρίσκομαι κάπου τηλεοπτικά την επόμενη σεζόν, λέω ένα γενικότερο όχι»

Ενώ μίλησε ανοιχτά και για τις φήμες που είχαν ακουστεί τις τελευταίες ημέρες και την ήθελαν να συζητάει για να ενταχθεί στη νέα εκπομπή της Φαίης Σκορδά:

«Φυσικά και θα με ενδιέφερε να συνεργαστώ στο μέλλον με τη Φαίη Σκορδά Η Φαίη Σκορδά μου είναι πολύ συμπαθής και την θαυμάζω για την δουλειά της»

Αλήθεια της έχει γίνει πρόταση από τον Ant1 ή το Open και ποια πρόταση απέρριψε πριν λίγο καιρό;

«Δεν με έχουν πλησιάσει επίσημα από τη νέα εκπομπή του σαββατοκύριακου στον Ant1. Δεν κλείνω την πόρτα στο Οpen, οχυρώθηκα καλύτερα για τις επόμενες συνεργασίες μου. Μου είχαν κάνει πρόταση για ταξιδιωτική εκπομπή αλλά το παιδί είναι πολύ μικρό για να λείπω»

