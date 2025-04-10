Ζακ Γαλιφιανάκης: Ο «δικός» μας άνθρωπος στο Χόλιγουντ θα πρωταγωνιστήσει στη σειρά «The Audacity»

Ο Ζακ Γαλιφιανάκης προστίθεται στο πρωταγωνιστικό καστ της νέας δραματικής σειράς του AMC και του AMC+, «The Audacity», που διαδραματίζεται στην καρδιά της Silicon Valley. Στη φιλόδοξη παραγωγή του Τζόναθαν Γκλέιτζερ πρωταγωνιστούν ο Μπίλι Μάγκνουσεν και οι Σάρα Γκόλντμπεργκ, Λούσι Παντς και Πολ Αντελστέιν.

Το «The Audacity», παραγωγής των AMC Studios, θα εξερευνήσει τον κόσμο των δισεκατομμυριούχων, των επίδοξων επιχειρηματιών και των οραματιστών της Silicon Valley. Μέσα από τις ιστορίες τους, η σειρά θα θίξει θέματα όπως η αναζήτηση της επιτυχίας, οι προσωπικές σχέσεις, η χρήση μικρών χορηγήσεων για την ενίσχυση της δημιουργικότητας και η ακατάπαυστη επιδίωξη καινοτόμων λύσεων.

Παράλληλα, θα αναδείξει τις πραγματικές επιπτώσεις της Τεχνητής Νοημοσύνης και της ραγδαίας τεχνολογικής επανάστασης στην καθημερινότητα. Ο Ζακ Γαλιφιανάκης αναλαμβάνει έναν κομβικό ρόλο στη σειρά ενσαρκώνοντας τον Carl Bardolph έναν εξαιρετικά πλούσιο αλλά βαθιά απογοητευμένο χαρακτήρα.

Zach Galifianakis Joins AMC's Silicon Valley Drama; Jonathan Glatzer Series Gets Title https://t.co/JJjW7Zi7Vy — Deadline (@DEADLINE) April 9, 2025

Ο Bardolph έχει αποσυρθεί από την ενεργό δράση στον τεχνολογικό κόσμο για χρόνια, παρακολουθώντας την εξέλιξή του με αδιαφορία και χωρίς καμία διάθεση επιστροφής. Ωστόσο, η άφιξη του Duncan (Μάγκνουσεν) τον βγάζει από την απομόνωσή του. Το καστ συμπληρώνουν οι Σάιμον Χέλμπεργκ, Ρομπ Κόρντρι και Έβερετ Μπλανκ.

Ο Γκλέιτζερ υπογράφει το σενάριο, την εκτελεστική παραγωγή ενώ έχει επίσης το ρόλο του showrunner. Η πρώτη σεζόν της σειράς, η οποία θα αποτελείται από οκτώ επεισόδια, έχει προγραμματιστεί να κάνει πρεμιέρα τον επόμενο χρόνο. Η προσθήκη του Ζακ Γαλιφιανάκη στο καστ έρχεται μετά την επιτυχημένη του συμμετοχή στην τέταρτη σεζόν της δημοφιλούς σειράς του Hulu «Only Murders in the Building» σύμφωνα με το «Deadline».

Πηγή: skai.gr

