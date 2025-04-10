Δανάη Μπάρκα: Πολύ σύντομα κατάλαβα ότι αν πάω με τα «πρέπει» δεν θα είμαι ο εαυτός μου

Ένα throwback με πολλά νοήματα έκανε η Δανάη Μπάρκα στην εποχή που ετοιμαζόταν για την πρώτη της τηλεοπτική πρεμιέρα ως παρουσιάστρια πριν από περίπου 5 χρόνια. Όταν δηλαδή ετοίμαζε την πρώτη εκπομπή του «Πάμε Δανάη».

Άπειρη, με…. άγνοια κινδύνου, στις συνεχόμενες πρόβες για να αποκτήσει την απαραίτητη τηλεοπτική άνεση. Και το έκανε αυτό το throwback τώρα που η τηλεοπτική σεζόν βαδίζει προς το τέλος της και έχουν ακουστεί τόσα για το μέλλον τόσο της εκπομπής όσο και της ίδιας για την επόμενη σεζόν. Ότι θα κοπεί -ακόμα και πριν το καλοκαίρι- ότι του χρόνου σίγουρα δεν συνεχίζει κι άλλα πολλά.

Και σίγουρα δεν το έκανε τυχαία αυτό το διάστημα…

«Σήμερα το πρωί στις «αναμνήσεις» του κινητού μου εμφανίστηκε αυτή η φωτογραφία.

20/9/2020

Τότε που ξεκινούσαν όλα…Τότε που δεν είχε μπει κανείς ακόμα στο στούντιο κι έβαζα τις φίλες μου για γούρι.

Κάναμε «πρόβες» με την Χριστίνα & την Αντιγόνη για το πώς πρέπει να κάθομαι,τι να ρωτάω,πώς να περπατάω και πώς να κάνω είσοδο.

Τελικά πολύ σύντομα κατάλαβα ότι αν πάω με τα «πρέπει» δε θα είμαι ο εαυτός μου.

Οπότε απλά αρχίσαμε να το διασκεδάζουμε,να τραγουδάμε,να γελάμε και να παριστάνουν τις καλεσμένες μου για να τους πάρω συνέντευξη.

Η πρώτη μέρα που μπήκε ο καναπές σ’αυτο το ταξίδι που λέγετε «Πάμε Δανάη».

Πώς πέρασαν 5 χρόνια βρε παιδιά;;

Κι ακόμα έχω την ίδια χαρά,την ίδια αγωνία καθημερινά,την ίδια λαχτάρα για την ομάδα μας,τον ίδιο θαυμασμό για τους συνεργάτες μου και την ίδια ευτυχία όταν μιλάμε μαζί ή συναντιόμαστε στον δρόμο !

Απίστευτο ε;; Κι όμως αληθινό

Υ.Γ : σας ευχαριστώ και σας ευγνωμονώ για τα υπέροχα & τρυφερά σας μηνύματα πάντα».

