Κατερίνα Καινούργιου: Αν ήμουν στη θέση της Κωνσταντοπούλου θα έβαζα τα κλάματα

Το απρεπές σχόλιο του βουλευτή Δημήτρη Κυριαζίδη που διεγράφη από την Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας ακριβώς για αυτό, είναι το θέμα συζήτησης από την Παρασκευή, αφού εντός της Βουλής και την ώρα που μιλούσε στο βήμα η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Kωνσταντοπούλου της είπε: «Πήγαινε κάνε κανά παιδί...».

Η Κατερίνα Καινούργιου φυσικά και πήρε θέση και αποκάλυψε πως ένιωσε την ανάγκη να επικοινωνήσει με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου μιλώντας για τις φορές που και η ίδια έχει νιώσει άσχημα για ανάλογα σχόλια.

«Ούτε εγώ έχω παιδί. Έχω βιώσει πάρα πολλές φορές αυτόν τον κοινωνικό ρατσισμό. Ότι καλά είσαι 40…και σε σχόλια εμετικά και από τον κόσμο έξω, κάνε κανά παιδί, δεν έχεις κάνει ακόμα παιδί…

Βλέποντας λοιπόν τη Ζωή Κωνσταντοπούλου πάνω στο έδρανο και την ψυχραιμία… εγώ εκείνη την ώρα νομίζω ότι θα έβαζα τα κλάματα. Γιατί για κάποιο λόγο, όσο δυνατή προσωπικότητα και να είσαι όλα αυτά τα κοινωνικά στερεότυπα μας έχουν περάσει μέσα μας και η κάθε γυναίκα το βιώνει διαφορετικά. Δηλαδή εκείνη την ώρα μπορεί να νιώσεις ακόμα και ντροπή» είπε αρχικά η Κατερίνα Καινούργιου και συνέχισε:

«Ντροπή για το αυτονόητο; Ότι δεν έχεις καταφέρει να κάνεις παιδί ή δεν ήθελες να κάνεις παιδί είναι δικαίωμά σου τέλος πάντων.. Οπότε επικοινώνησα μαζί της και της λέω, ειλικρινά, ξεχωρίζω το κομμάτι της πολιτικού με το κομμάτι της γυναίκας, μπράβο στο θάρρος και τη δύναμή σου. Στενοχωρήθηκα πάρα πολύ σε σημείο που ήθελα να την πάρω μια αγκαλιά. Άσχετα αν διαφωνούμε πολιτικά με την Κυρία Κωνσταντοπούλου, δεν ήταν ένα φριχτό, εμετικό σχόλιο;».

Και λίγη ώρα αργότερα ξέσπασε ιδιαίτερα εκνευρισμένη:

