Doctor Who: Τρία νέα επεισόδια για την 60η επέτειο αποκλειστικά στο Disney+

Τα τρία νέα επεισόδια, «Doctor Who», για την 60η επέτειο της σειράς, έρχονται από τις 25 Νοεμβρίου αποκλειστικά στο Disney+ στην Ελλάδα. Τα νέα επεισόδια «The Star Beast» (25 Νοεμβρίου), «Wild Blue Yonder» (2 Δεκεμβρίου) και «The Giggle» (9 Δεκεμβρίου), επανενώνουν τον 14ο Doctor (David Tennant) και την Ντόνα Νόμπλ (Catherine Tate), οι οποίοι θα έρθουν αντιμέτωποι με τον πιο τρομακτικό κακό, τον Toymaker, τον οποίο υποδύεται ο Neil Patrick Harris.

Το καστ των νέων επεισοδίων περιλαμβάνει επίσης τη Yasmin Finney ως Ρόουζ Νόμπελ και τη Miriam Margolyes ως τη φωνή του Meep, καθώς και τους Jacqueline King ως Σίλβια Νόμπλ, Karl Collins ως Σον Τέμπλ, Ruth Madeley ως Σίρλεϊ Μίνγκαμ και Jemma Redgrave ως Κέιτ Στιούαρτ.

Ο νέος κύκλος του «Doctor Who», με τον Ncuti Gatwa στο ρόλο του 15ου Doctor, έρχεται στην Ελλαδα το 2024, αποκλειστικά στο Disney+.

Το «Doctor Who» είναι η μακροβιότερη τηλεοπτική σειρά επιστημονικής φαντασίας του κόσμου, φτάνοντας τα 60 χρόνια και έχοντας κερδίσει περισσότερα από 100 βραβεία. Το «Doctor Who» είναι μια παραγωγή της Bad Wolf και των BBC Studios. Η σειρά επιστρέφει υπό το τολμηρό όραμα του δημιουργού της Russell T. Davies, ο οποίος είναι επίσης σεναριογράφος και εκτελεστικός παραγωγός. Επιπλέον εκτελεστικοί παραγωγοί είναι οι Phil Collinson, Joel Collins, Julie Gardner και Jane Tranter. Τα τρια νέα επεισόδια για την 60ή επέτειο γράφτηκαν από τον Russell T. Davies και σκηνοθετήθηκαν από τους Rachel Talalay, Tom Kingsley και Chanya Button, αντίστοιχα.

