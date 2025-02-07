Ο Γιώργος Τσελίκας μαγεύεται από τον μάγο Σανκάρα - Βίντεο

Στον... μαγικό κόσμο του Σανκάρα μπήκε σήμερα ο ρεπόρτερ του ΣΚΑΪ, Γιώργος Τσελίκας, ο οποίος παρακολούθησε από κοντά τα τρικ του γνωστού μάγου.

Κομμένα χαρτονομίσματα που βγαίνουν άθικτα, καμμένα τραπουλόχαρτα με την δύναμη της σκέψης και αλλα μαγικά κόλπα παρουσιάστηκαν αποκλειστικά στους «Αταίριαστους», με τον Γιώργο Τσελικά να δίνει... ρεσιτάλ, γκρεμίζοντας τον εξοπλισμό του Σανκάρα.

Δείτε το απολαυστικό βίντεο:

Πηγή: skai.gr

