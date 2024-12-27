Δημήτρης Μακαλιάς-Αντιγόνη Ψυχράμη: Στην Ολλανδία για family reunion με την αδερφή της, Ειρήνη

Να ταξιδέψουν στην Ολλανδία και συγκεκριμένα στην Ουτρέχτη στην κεντρική Ολλανδία για να βρεθούν ξανά μαζί με την αδερφή της Αντιγόνης, Ειρήνη Ψυχράμη που το καλοκαίρι που μας πέρασε πήρε την απόφαση της μόνιμης εγκατάστασης εκεί με τα δύο παιδιά της για να βρεθεί ξανά με τον σύζυγό της, Λάμπρο Κτεναβό, που είχε ήδη εγκατασταθεί μόνιμα εκεί από τις αρχές του 2024.

Ο ηθοποιός πήρε αυτή την απόφαση την εποχή που η Ειρήνη διένυε τη δεύτερη εγκυμοσύνη της καθώς στον χώρο του τα πράγματα ήταν διαιίτερα δύσκολα, δεν έβρισκε εύκολα δουλειά και η οικογένειά τους μεγάλωνε. Έτσι προτίμησε να αναζητήσει την τύχη του και μια καλύτερη ζωή για την οικογένειά του εκτός Ελλάδος.

Η Ειρήνη τότε, έμεινε πίσω για να γεννήσει στην Ελλάδα το δεύτερο παιδί τους και να του δώσει τον χρόνο να βρει δουλειά, να τακτοποιηθεί και να προετοιμάσει το έδαφος και για τη δική τους μετοίκιση εκεί. Όπως και έγινε.

Με τα δύο-πλέον αγοράκια της- από τις αρχές Αυγούστου η Ειρήνη επανενώθηκε με τον σύζυγό της και πλέον κατοικεί μόνιμα εκεί. Φυσικά λείπουν πολύ στην οικογένειά τους. Τα αδέρφια της οικογένειας Ψυχράμη είναι πολύ δεμένα μεταξύ τους και όλο αυτό το διάστημα οι βιντεοκλήσεις ανάμεσά τους δίνουν και παίρνουν. Πλέον ήρθε η ώρα να ξαναβρεθούν κι από κοντά!

Όλη η οικογένεια της Αντιγόνης, ο Δημήτρης Μακαλιάς και τα δύο τους παιδιά ταξίδεψαν στο Άμστερνταμ και από εκεί προς την Ουτρέχτη για ένα family reunion που περίμεναν όλοι τους καιρό. Και ήτνα όπως ακριβω΄ς το περίμεναν. Υπέροχο!

