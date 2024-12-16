«Superman»: Κυκλοφόρησε η αφίσα με μουσική του Τζον Γουίλιαμς

Η Warner Bros κοινοποίησε ένα κλιπ 12 δευτερολέπτων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για το πολυαναμενόμενο «Superman» του Τζέιμς Γκαν (James Gunn), προετοιμάζοντας το κοινό για την κυκλοφορία του πρώτου επίσημου τρέιλερ της ταινίας, που θα γίνει την Πέμπτη, 19 Δεκεμβρίου 2024.

Ο Ντέιβιντ Κόρενσγουετ (David Corenswet), ο οποίος θα ενσαρκώσει τον εμβληματικό υπερήρωα, αποκάλυψε παράλληλα μέσω ανάρτησής του στο Ιnstagram την επίσημη αφίσα της ταινίας.

Απεικονίζεται ο Superman να πετά κοιτώντας ψηλά μεταφέροντας ένα ισχυρό μήνυμα αισιοδοξίας προς τους θαυμαστές του. Η αφίσα συνοδεύεται από τη μουσική υπογραφή του θρυλικού Τζον Γουίλιαμς (John Williams), ως φόρος τιμής στην ταινία «Άνθρωπος από Ατσάλι» του 1978 και στον αξέχαστο Κρίστοφερ Ριβ (Christopher Reeve)

Στο πλευρό του Κόρενσγουετ η βραβευμένη με Emmy Ρέιτσελ Μπρόσναχαν (Rachel Brosnahan) στον ρόλο της ρεπόρτερ «Λόις Λέιν» και ο Νίκολας Χουλτ (Nicholas Hoult), ως «Λεξ Λούθορ». Το καστ περιλαμβάνει επίσης τους Σκάιλερ Γκιζόντο (Skyler Gisondo), ‘Αντονι Κάριγκαν (Anthony Carrigan), Έντι Γκαθέγκι (Edi Gathegi), Νέιθαν Φίλιον (Nathan Fillon) και Ιζαμπέλα Μερσέντ (Isabela Mercad), μεταξύ άλλων.

Σύμφωνα με το Deadline, η πολυαναμενόμενη ταινία αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους στις 11 Ιουλίου του 2025, από τη Warner Bros.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

