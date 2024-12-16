«Homewreckers»: Nέο φιλμ για Γκλεν Πάουελ

Λογαριασμός
«Homewreckers»: Ένα ακόμη νέο φιλμ για Γκλεν Πάουελ

Η νέα παραγωγή έχει προκαλέσει «πόλεμο» στις μεγάλες κινηματογραφικές εταιρείες

Ο διάσημος ηθοποιός του Χόλυγουντ Γκλεν Πάουελ (Glen Powell) θα πρωταγωνιστήσει στο νέο ερωτικό θρίλερ «Homewreckers».

Η νέα παραγωγή έχει προκαλέσει «πόλεμο» στις μεγάλες κινηματογραφικές εταιρείες, καθώς όλοι θέλουν να αποκτήσουν τα δικαιώματα της.

Οι εταιρίες Legendary, Lionsgate, New Regency, Sony και Warner Bros., βρίσκονται ήδη σε σκληρές διαπραγματεύσεις για το έργο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

