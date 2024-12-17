Βραζιλιάνος δικαστής αποφάσισε την παγκόσμια απόσυρση του τραγουδιού «Million Years Ago» της Βρετανίδας σούπερ σταρ της ποπ, Adele, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών streaming- μετά από αγωγή που κατατέθηκε για λογοκλοπή από συνθέτη της χώρας.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης οι θυγατρικές της Sony και της Universal στη Βραζιλία, καθώς και οι εταιρείες της Adele, κινδυνεύουν με πρόστιμο 8.000 δολαρίων. Ωστόσο, οι κολοσσοί της μουσικής διατηρούν το δικαίωμα της έφεσης κατά της απόφασης.

Η προσωρινή διαταγή εκδόθηκε από τον δικαστή Βίκτορ Τόρες την Παρασκευή, σε δικαστήριο του Ρίο ντε Τζανέιρο, εν αναμονή της συνέχισης της διαδικασίας στην υπόθεση λογοκλοπής.

Σύμφωνα με την απόφαση η Sony και η Universal θα πρέπει να σταματήσουν «αμέσως σε όλο τον κόσμο, να χρησιμοποιούν, να αναπαράγουν, να επεξεργάζονται, να διανέμουν ή να εμπορεύονται το τραγούδι «Million Years Ago», με οποιονδήποτε τρόπο, μέσο, φυσική ή ψηφιακή υποστήριξη, πλατφόρμα ροής ή διαμοιρασμού».

«Πρόκειται για ένα ορόσημο για τη μουσική της Βραζιλίας, η οποία...έχει συχνά υποκλαπεί για να δημιουργούν επιτυχημένες διεθνείς επιτυχίες» δήλωσε στο AFP ο Φρεντίμιο Τρότα, δικηγόρος του Βραζιλιάνου συνθέτη Toninho Geraes, ο οποίος υπέβαλε την καταγγελία.

Ο Τρότα δήλωσε επίσης ότι η εταιρεία του αυτή την εβδομάδα θα εργαστεί για να διασφαλίσει ότι οι ραδιοφωνικοί και τηλεοπτικοί σταθμοί και οι υπηρεσίες streaming σε όλο τον κόσμο θα ενημερωθούν για την απόφαση του δικαστηρίου της Βραζιλίας.

Σύμφωνα με τον συνθέτη το τραγούδι της Adele του 2015 φέρεται να αντιγράφει τη μουσική του τραγουδιού «Mulheres» (Γυναίκες), που ηχογραφήθηκε από τον Βραζιλιάνο τραγουδιστή, Μαρτίνιο ντα Βίλα, σε ένα άλμπουμ του 1995.

«Οι ξένοι παραγωγοί και καλλιτέχνες που...έχουν τη βραζιλιάνικη μουσική «στο ραντάρ» τους για τυχόν παράνομη χρήση θα το σκεφτούν δύο φορές, δεδομένης αυτής της απόφασης» δήλωσε ο δικηγόρος. Τόσο η Sony όσο και η Universal Music της Βραζιλίας δεν έχουν εκδώσει καμία ανακοίνωση για το θέμα, σύμφωνα με τον Guardian.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.