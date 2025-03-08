Ti κι αν ο Άγιος Έρωτας είναι δραματική σειρά; Ο πρωταγωνιστής της, Δημήτρης Γκοτσόπουλος, στα γυρίσματα φαίνεται ότι έχει βαλθεί να καταπλήξει με το κωμικό του ταλέντο.

Έτσι έκανε ακόμη ένα επικό ποστ με το ράσο του πατρός Νικολάου, για να απαντήσει στις φήμες και τα spoilers ότι ως παπάς της σειράς του Alpha θα δεχτεί σφαίρα από τον πατέρα της Χλόης, Παύλο Μαρκόπουλο.

Η σειρά του καναλιού έγινε πλέον καθημερινή (Δευτέρα με Παρασκευή στις 21.00) και μάλιστα έχει εκτοξευτεί στα νούμερα με τον βασικό ήρωα να βρίσκεται σε ένα δίλημμα πλέον, αν θα ακολουθήσει τον δρόμο του Θεού ή θα παραδοθεί στον έρωτά του για τη νεαρή Χλόη (Δανάη Παππά).

Ο ίδιος πάντως έδωσε μια αλληγορική απάντηση για το αν θα γλιτώσει από τον πυροβολισμό αλά Μatrix, κάνοντας τη χαρακτηριστικότερη κίνηση της ταινίας για την αποφυγή... σφαιρών, προφανώς υπονοοώντας ότι όλα θα πάνε καλά.

«Επειδή ακούστηκαν διάφορες φήμες και μου στέλνετε μηνύματα περί πυροβολισμού του πατρός Νικολάου από Παύλο Μαρκόπουλο… Ένα πράγμα έχω να πω “I know kung-fu” 😉» έγραψε στο Instagram.

