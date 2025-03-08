Monopoly: Το πιο δημοφιλές επιτραπέζιο γίνεται... ταινία!

Οδεύει στο να γίνει ταινία το δημοφιλέστερο επιτραπέζιο παιχνίδι Monopoly. Το ερώτημα είναι βέβαια τι σενάριο θα έχει μια ταινία, βασισμένη σε ένα παιχνίδι που δεν έχει ακριβώς ρόλους!

Το βέβαιο είναι ότι η παραγωγή έκλεισε καθώς έκλεισε το συγγραφικό δίδυμο που θα γράψει το σενάριο.

Σύμφωνα με το Deadline, η Lionsgate συμφώνησε με τους Τζον Φράνσις Ντάλεϊ (John Francis Daley) και Τζόναθαν Γκολντστάιν (Jonathan Goldstein) για το σενάριο, σεναριογράφοι που έκαναν και το Dungeons and Dragons.

Την παραγωγή της ταινίας έχουν αναλάβει η βραβευμένη εταιρεία παραγωγής LuckyChap της Margot Robbie, η Lionsgate και η Hasbro Entertainment.

«Γνωρίζαμε ότι η LuckyChap θα αποτελούσε φάρο για τα καλύτερα ταλέντα της πόλης με τις Lionsgate & Hasbro να είναι ενθουσιασμένες που οι Γκολντστάιν και Ντάλεϊ αποφάσισαν να συμμετάσχουν στη διαδικασία», δήλωσε η Erin Westerman, συμπρόεδρος της Lionsgate Motion Picture Group. «Είμαστε από καιρό θαυμαστές της δουλειάς τους – αφηγούνται τολμηρές, πρωτότυπες, έξυπνες ιστορίες για όλα τα γούστα. Είναι οι τέλειοι αρχιτέκτονες για αυτό το franchise», συμπλήρωσε.

Η Monopoly από το 1935 που κυκλοφόρησε έχει κατακτήσει τις καρδιές μικρών και μεγάλων σε περισσότερες από 100 χώρες με πωλήσεις να ξεπερνούν το μισό δισεκατομμύριο αντίτυπα.

Πηγή: womenonly.gr

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.