O Τζέιμς Γκρέι ξεκινά τα γυρίσματα της νέας του ταινίας «Paper Tiger»

Ο Τζέιμς Γκρέι θα ξεκινήσει τα γυρίσματα της νέας δραματικής ταινίας με τίτλο «Paper Tiger» νωρίτερα από ότι είχε προγραμματίσει.

Το λαμπερό πρωταγωνιστικό καστ περιλαμβάνει τον υποψήφιο για Όσκαρ Άνταμ Ντράιβερ (Adam Driver), τον βραβευμένο με Emmy και Tony, Τζέρεμι Στρονγκ (Jeremy Strong)και τη βραβευμένη με Όσκαρ Αν Χάθαγουεϊ (Anne Hathaway).

Το «Paper Tiger» το οποίο βασίζεται σε πρωτότυπο σενάριο του Γκρέι, ακολουθεί «δύο αδέρφια που κυνηγούν το αμερικανικό όνειρο και βρίσκονται ανάμεσα σε ένα σχέδιο που αποδεικνύεται πολύ καλό για να είναι αληθινό. Καθώς εμπλέκονται σε έναν κόσμο διαφθοράς και βίας, οι ίδιοι και η οικογένειά τους βρίσκονται στο στόχαστρο της ρωσικής «Μαφίας», με αποτέλεσμα να δημιουργούνται τεταμένοι δεσμοί και η πιθανότητα προδοσίας».

Η ταινία επανασυνδέει τον σκηνοθέτη με τους πρωταγωνιστές του «Armageddon Time», Χάθαγουεϊ και Στρονγκ ενώ είναι η πρώτη φορά που θα συνεργαστεί με τον Ντράιβερ.

Σύμφωνα με το World of Reel, τα γυρίσματα θα ξεκινήσουν τον Απρίλιο στο Νιου Τζέρσεϊ και ίσως η ταινία φτάσει στις κινηματογραφικές αίθουσες στο τέλος του τρέχοντος έτους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

