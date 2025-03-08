O Αντίνοος Αλμπάνης είναι ο συμπρωταγωνιστής της Τζένης Θεωνά στη νέα κωμική σειρά της ΕΡΤ, Μαμά στα κρυφά και με αφορμή αυτό ήταν καλεσμένος στην εκπομπή Στούντιο 4.

«Όλες τις προτάσεις τις αξιολογώ ανάλογα με τις ανάγκες μου. Δεν είμαστε βιοτεχνία να παράγουμε φασόν» ανέφερε και αποκάλυψε ότι για πρώτη φορά θα παίξει σε κωμωδία. «H κωμωδία είναι ένας χώρος ανεξερεύνητος για μένα» ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Τα βλέμματα στον δρόμο δεν σταματάνε ποτέ. Φαντάζεσαι να ζω εγώ τη ζωή μου σκεπτόμενος το ποιος με κοιτάζει, τι λέει, αν λέει; Θα έπρεπε να μην ξαναβγώ από το σπίτι ποτέ. Από ένα σημείο και μετά, αν θέλεις να συνεχίσεις να ζεις σαν άνθρωπος και δεν σε νοιάζει όλο αυτό το κομμάτι, βάζεις ένα τείχος και λες "δεν το βλέπω, δεν με αφορά εμένα αυτό". Μπορεί να σε κοιτάνε, μπορεί να σε σχολιάζουν. Κάνουν και αυτό το χαριτωμένο, πολλές φορές, που ξεχνάνε ότι είσαι 3D και νομίζουν ότι σε βλέπουν στην τηλεόραση ενώ είσαι μπροστά τους. Σε σχολιάζουν δηλαδή σε απόσταση αναπνοής, σαν να μην τους ακούς. Μου έχει συμβεί πολλές φορές. "Καλέ αυτός είναι δες τονα, αυτός από το Μαέστρο!".

Θυμάμαι ήμουν σε ένα καφέ στη Θεσσαλονίκη και πήγα να πληρώσω και μου λέει η ταμίας "είστε τόσο μικροσκοπικός!"» ανέφερε.

Για το Maestro και αν υπάρξει επόμενη σεζόν σημείωσε ότι «δεν ξέρω τίποτα, το μόνο που ξέρω είναι ότι οι συμπαραγωγοί μας στο Netflix θέλουν πάρα πολύ. Θα κάνουμε ένα δείπνο τις προσεχείς ημέρες, (ο Παπακαλιάτης) θα μας καλέσει όλους μαζί. Έτσι κάνει. Δεν ξέρω αν θα μας αναγγείλει άλλον κύκλο» ανέφερε.

«Έχουμε δέσει πάρα πολύ, είμαστε σαν οικογένεια» είπε.

Πηγή: WomenOnly

