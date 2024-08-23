Λογαριασμός
Power of Love: Εξηγήσεις και παρεξηγήσεις - Δείτε το trailer

Απόψε στις 22.00, στον ΣΚΑΪ, με την Κατερίνα Καραβάτου

Power of Love

Οι χθεσινές αποκαλύψεις έβαλαν φωτιά στο Power of Love! Ο Chris μπορεί να έφυγε αλλά τα δικά του λόγια ήταν εκείνα που άνοιξαν τον ασκό του Αιόλου! Τα ερωτήματα που γεννήθηκαν μέσα από το Gala είναι πολλά και σήμερα θα δοθούν απαντήσεις... 

Power of Love

Power of Love

Πώς και πότε γνωρίστηκε η Ανδριάνα με τον Δήμο; Η Ανδριάνα δίνει εξηγήσεις στα κορίτσια. Ποιες θα είναι οι αντιδράσεις τους; Με ποιο τρόπο εμπλέκεται η Σωτηρία σε αυτή την ιστορία; Γιατί έρχεται σε αντιπαράθεση με τη Νίκη;

Power of Love

Τα αγόρια, από την άλλη πλευρά, ρίχνουν ευθύνες στον Νίκο, κατηγορώντας τον πως εκείνος ώθησε τον Chris να μιλήσει για το θέμα που οι ίδιοι κάλυπταν τόσο καιρό. Πίσω από τις κινήσεις του βλέπουν στρατηγική, ποια είναι η δική του απάντηση σε όσα του καταλογίζουν;  

Δείτε το trailer:

Σωτηρία και Νίκος ψηφίστηκαν ως τα δημοφιλέστερα πρόσωπα του Power of Love και τώρα ήρθε η ώρα να απολαύσουν την ποδηλατάδα τους στον Βόσπορο!

Power of Love

Πηγή: skai.gr

Power of Love
