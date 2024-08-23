Η Μπαχάρ καταθέτει την αίτηση διαζυγίου και πρέπει να αντιμετωπίσει το θυμό αλλά και τη ζήλια του Τιμούρ. Αυτό είναι το μικρότερο πρόβλημά της, καθώς βρίσκεται παγιδευμένη, κατά τη διάρκεια μια φωτιάς, και κινδυνεύει η ζωή της…

Νέο επεισόδιο της σειράς του ΣΚΑΪ, «Bahar-Καινούργια Αρχή», απόψε στις 21.00.

Τι θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο:

Ο Τιμούρ λαμβάνει την αίτηση διαζυγίου που έχει καταθέσει η Μπαχάρ και της ζητά εξηγήσεις. Πάνω στο θυμό του ξεσπά και την κατηγορεί ότι έχει σχέση με τον Εβρέν. Η Μπαχάρ γίνεται έξαλλη και κόβει κάθε κουβέντα για επανασύνδεση.

Ο Τιμούρ, αν και αντιδρά στο διαζύγιο με την Μπαχάρ, δεν παύει να θέλει και τη Ρενγκίν. Σε μία στιγμή αδυναμίας έρχονται πολύ κοντά και το τρυφερό στιγμιότυπο καταγράφεται στις κάμερες ασφαλείας του νοσοκομείου. Κάποιος αργότερα θα δει αυτή τη σκηνή και το δίλημμα θα είναι μεγάλο.

Εν τω μεταξύ, ένας επισκέπτης στο νοσοκομείο κλειδώνει την Μπαχάρ σε ένα δωμάτιο, προκειμένου να μην τον καταδώσει στην αστυνομία για τα τραύματα που προκάλεσε σε μία νοσηλευόμενη συγγενή του. Ένα βραχυκύκλωμα στο ηλεκτρολογικό σύστημα του νοσοκομείου προκαλεί φωτιά και η Μπαχάρ εγκλωβίζεται. Μέσα στο χάος, Τιμούρ και Εβρέν προσπαθούν να την εντοπίσουν και να την σώσουν. Θα τα καταφέρουν;

Πρωταγωνιστούν: Demet Evgar (Μπαχάρ), Buğra Gülsoy (Εβρέν), Mehmet Yılmaz Ak (Τιμούρ), Hatice Aslan (Νεβρά), Ecem Özkaya (Ρενγκίν), Füsun Demirel (Γκιουλτσέκ), Elit Andaç Çam (Τσαγλά), Demirhan Demircioğlu (Αζίζ Ουράς), Nil Sude Albayrak (Σερέν), Alisa Sezen Sever (Ουμάι), Hasan Şahintürk (Ρεχά)

Σενάριο: Ayça Üzüm

Σκηνοθεσία: Neslihan Yeşilyurt



BAHAR - ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΑΡΧΗ

Δευτέρα με Παρασκευή στις 21.00, στον ΣΚΑÏ

