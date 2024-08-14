Ανδρέας Γεωργίου: Πήρε στην πλάτη τη Σιμώνη του κουβαλώντας -ήδη- τα... οικογενειακά βάρη

Aντίστροφα μετράνε τις μέρες για να φτάσει η 1η Σεπτεμβρίου που έχουν ορίσει για ημέρα του γάμου τους ο Ανδρέας Γεωργίου και η Σιμώνη Χριστοδούλου. Το ευτυχισμένο κι ερωτευμένο ζευγάρι ανάμεσα στις προετοιμασίες για τη μεγάλη μέρα και τα γυρίσματα δύο σειρών κάνει και μικρές αποδράσεις σε κοντινούς προορισμούς απολαμβάνοντας το καλοκαίρι του.

Τριήμερα δηλαδή απλά για να αλλάξουν παραστάσεις και να ξεφύγουν λίγο από την καθημερινότητα και το δικαιολογημένο άγχος της προετοιμασίας ενός γάμου που σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά θα είναι παραδοσιακός αφού αυτή είναι η επιθυμία και των δύο.

