David Coverdale: Ο frontman των «Whitesnake», αποχωρεί από τη μουσική βιομηχανία

Ο θρύλος της ροκ, Ντέιβιντ Κόβερντεϊλ, αποχωρεί μετά από έξι δεκαετίες στη μουσική βιομηχανία.
Ο τραγουδιστής των «Whitesnake» δημοσίευσε ένα βίντεο στο YouTube την Πέμπτη, ανακοινώνοντας την αποχώρησή του από την ενεργό δράση και ευχαριστώντας τους πολυάριθμους θαυμαστές του για την υποστήριξή τους.
Ο Coverdale περιέγραψε ότι τα τελευταία χρόνια είχε γίνει φανερό ότι έπρεπε να κρεμάσει τα «ροκ εν ρολ παπούτσια και τα στενά τζιν του».
Ο 74χρονος frontman ευχαρίστησε στη συνέχεια όλους όσους τον βοήθησαν κατά τη διάρκεια του «απίστευτου ταξιδιού» του, δηλαδή μουσικούς, θαυμαστές, οικογένεια και μέλη του γκρουπ.
Εκλεισε, τονίζοντας ότι είχε έρθει η ώρα να απολαύσει τη σύνταξή του, εκφράζοντας την αγάπη του, με όλη του την καρδιά.
Ο Coverdale ήταν περισσότερο γνωστός ως ο τραγουδιστής του συγκροτήματος «Whitesnake», το οποίο σχηματίστηκε το 1978 και έγινε διάσημο για το εμβληματικό τραγούδι, «Here I Go Again».
Στο μήνυμά του στο YouTube, ο Coverdale παρουσίασε κι ένα μοντάζ από τις αξιομνημόνευτες εμφανίσεις του πάνω σε ένα remix της επιτυχίας του συγκροτήματος «Forevermore», που βγήκε το 2011.
Ήταν επίσης ο τραγουδιστής του θρυλικού ροκ συγκροτήματος «Deep Purple» από το 1973 έως το 1976.
- «Η Ελλάδα ψηφίζει»… τις Κυριακές: Από την Κυριακή 16 Νοεμβρίου, και κάθε Κυριακή, στις 17:05 , στον ΣΚΑΪ
- Κωνσταντίνα Μιχαήλ: Δηλώνει «σε αναζήτηση άντρα» και ετοιμάζεται να μπει και στα dating apps!
- «Όπου Υπάρχει Ελλάδα»: Ολοκληρώνουμε την εβδομάδα στην Πιερία, σήμερα στις 14.40, στον ΣΚΑΪ - Τρέιλερ
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.