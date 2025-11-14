David Coverdale: Ο frontman των «Whitesnake», αποχωρεί από τη μουσική βιομηχανία

Ο θρύλος της ροκ, Ντέιβιντ Κόβερντεϊλ, αποχωρεί μετά από έξι δεκαετίες στη μουσική βιομηχανία.

Ο τραγουδιστής των «Whitesnake» δημοσίευσε ένα βίντεο στο YouTube την Πέμπτη, ανακοινώνοντας την αποχώρησή του από την ενεργό δράση και ευχαριστώντας τους πολυάριθμους θαυμαστές του για την υποστήριξή τους.

Ο Coverdale περιέγραψε ότι τα τελευταία χρόνια είχε γίνει φανερό ότι έπρεπε να κρεμάσει τα «ροκ εν ρολ παπούτσια και τα στενά τζιν του».

Ο 74χρονος frontman ευχαρίστησε στη συνέχεια όλους όσους τον βοήθησαν κατά τη διάρκεια του «απίστευτου ταξιδιού» του, δηλαδή μουσικούς, θαυμαστές, οικογένεια και μέλη του γκρουπ.

Εκλεισε, τονίζοντας ότι είχε έρθει η ώρα να απολαύσει τη σύνταξή του, εκφράζοντας την αγάπη του, με όλη του την καρδιά.

Ο Coverdale ήταν περισσότερο γνωστός ως ο τραγουδιστής του συγκροτήματος «Whitesnake», το οποίο σχηματίστηκε το 1978 και έγινε διάσημο για το εμβληματικό τραγούδι, «Here I Go Again».

Στο μήνυμά του στο YouTube, ο Coverdale παρουσίασε κι ένα μοντάζ από τις αξιομνημόνευτες εμφανίσεις του πάνω σε ένα remix της επιτυχίας του συγκροτήματος «Forevermore», που βγήκε το 2011.

Ήταν επίσης ο τραγουδιστής του θρυλικού ροκ συγκροτήματος «Deep Purple» από το 1973 έως το 1976.

Πηγή: skai.gr

