«Η Ελλάδα ψηφίζει»… τις Κυριακές: Από την Κυριακή 16 Νοεμβρίου, και κάθε Κυριακή, στις 17:05 , στον ΣΚΑΪ

«Η Ελλάδα ψηφίζει»

Με τον Χρήστο Κούτρα και τον Γιάννη Ντσούνο

«Η Ελλάδα ψηφίζει»… τις Κυριακές

Είναι η, κατά παράδοση, μέρα για ψηφοφορίες και το «Η Ελλάδα ψηφίζει», το μοναδικό live τηλεπαιχνίδι-σόου της ελληνικής τηλεόρασης, από αυτή την Κυριακή 16 Νοεμβρίου, και κάθε Κυριακή, παίρνει θέση στο πρόγραμμα του ΣΚΑΪ στις 17:05 ακριβώς!

Δείτε το τρέιλερ:

Ο Χρήστος Κούτρας και ο Γιάννης Ντσούνος είναι έτοιμοι να υποδεχτούν τις δύο νέες ομάδες που θα προσπαθήσουν να συντονιστούν με το τηλεοπτικό κοινό και να προβλέψουν τις απαντήσεις του.

Στο live της Κυριακής οι ανθρώπινες σχέσεις έρχονται στο προσκήνιο με διλήμματα και ερωτήματα που μας έχουν «βασανίσει» όλους κατά καιρούς να αναζητούν απάντηση!

- Ποιος είναι ο μεγαλύτερος εχθρός ενός ζευγαριού;

- Κάθε πότε κάνουν σεξ οι παντρεμένοι;

- Πώς καταλαβαίνεις ότι ο/η σύντροφος σου σε απατά;

Υπάρχουν όντως διαφορές στον τρόπο που σκέφτονται τα δύο φύλα; Πόση απόκλιση μπορεί να έχουν οι απαντήσεις τους;

Sneak Preview στις ερωτήσεις:

Η Ελένη Καρποντίνη με την κάμερα του «Η Ελλάδα ψηφίζει» μεταφέρει τον παλμό της ψηφοφορίας με τις απαντήσεις που δίνει το κοινό που βρίσκεται εκτός πλατό.

Πρωταγωνιστής στις εξελίξεις είναι πάντα το τηλεοπτικό κοινό το οποίο με την ψήφο του καθορίζει τη ροή του παιχνιδιού.

Το ραντεβού των 140.000 τηλεθεατών που διαθέτουν την ειδική δωρεάν εφαρμογή του «Η Ελλάδα ψηφίζει» δίνεται την Κυριακή 16 Νοεμβρίου στις 17:05. Η παρέα μεγαλώνει, οι ψηφοφορίες γίνονται ακόμα πιο διασκεδαστικές και όλοι έχουν την πιθανότητα να κερδίσουν.

Αν θέλετε να γίνετε κι εσείς μέλη της παρέας του «Η Ελλάδα ψηφίζει» κατεβάστε μέσω App Store ή το Google Play τη δωρεάν εφαρμογή ψηφίστε και κερδίστε!

Η ΕΛΛΑΔΑ ΨΗΦΙΖΕΙ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΙΣ 17:05 ΣΤΟΝ ΣΚΑΪ

#ielladapsifizei

Πηγή: skai.gr

