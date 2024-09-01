Ανδρέας Γεωργίου: Με παραδοσιακά τραγούδια ετοιμάζεται ο γαμπρός

Και στο σπίτι του Ανδρέα Γεωργίου η προετοιμασία του γαμπρού γίνεται με όλες τις παραδόσεις. Το ντύσιμο γίνεται με τρσγούδια με όλους τους δικούς ανθρώπους γύρω του. Και τον κουμπάρο του Κούλλη Νικολάου -που ακόμα δεν έχει ντυθεί ο ίδιος- με το λιβανιστήρι στα χέρια να τον σταυρώνει πριν ξεκινήσουν οι χοροί.

Παραδοσιακά όργανα, ατμόσφαιρα χαράς παντού και πολύς κόσμος.

Διαβάστε περισσότερα στο Womenonly.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.