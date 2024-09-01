Λογαριασμός
Τατιάνα Στεφανίδου: Βόλτα με την κόρη της στη γέφυρα του Brooklyn

Με την κόρη της στην Αμερική

Τατιάνα Στεφανίδου: Βόλτα με την κόρη της στη γέφυρα του Brooklyn

Εκεί σπουδάζει εδώ και δύο χρόνια η κόρη της Τατιάνας Στεφανίδου και του Νίκου Ευαγγελάτου, Λυδία.

Στο New York University (NYU Stern School of Business) και όσο πιο συχνά μπορεί η Τατιάνα Στεφανίδου ταξιδεύει στη Νέα Υόρκη για να είναι μαζί με την κόρη της ή αν δεν έχουν πολύ χρόνο μοιράζουν την απόσταση, όπως έκαναν πέρυσι στις γιορτές και συναντιούνται σε Ευρωπαϊκό έδαφος.

