Τατιάνα Στεφανίδου: Βόλτα με την κόρη της στη γέφυρα του Brooklyn

Εκεί σπουδάζει εδώ και δύο χρόνια η κόρη της Τατιάνας Στεφανίδου και του Νίκου Ευαγγελάτου, Λυδία.

Στο New York University (NYU Stern School of Business) και όσο πιο συχνά μπορεί η Τατιάνα Στεφανίδου ταξιδεύει στη Νέα Υόρκη για να είναι μαζί με την κόρη της ή αν δεν έχουν πολύ χρόνο μοιράζουν την απόσταση, όπως έκαναν πέρυσι στις γιορτές και συναντιούνται σε Ευρωπαϊκό έδαφος.

Διαβάστε περισσότερα στο Womenonly.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.