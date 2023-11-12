Η 49η διοργάνωση του Ιβηροαμερικανικού Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ουέλβα, της μεγαλύτερης ισπανικής ένωσης για ταινίες από τη Λατινική Αμερική, την Ισπανία και την Πορτογαλία, θα τιμήσει τη Μεξικανή σταρ Σεσίλια Σουάρες (Cecilia Suárez) με το βραβείο της πόλης της Ουέλβα.

Με πρωταγωνιστικούς ρόλους στο «The House of Flowers» του Netflix και στο «Capadocia» του HBO Λατινικής Αμερικής, η Σουάρες έχει επίσης εμφανιστεί στο δράμα του ABC «The Promised Land» και έχει δουλέψει σε ταινίες του Τόμι Λι Τζόουνς, Τζέιμς Λ. Μπρουκς, Ερνέστο Κοντρέρας, Αντόνιο Σεράνο και Φερνάντο Κολόμο.

Το παλαιότερο φεστιβάλ κινηματογράφου της Ανδαλουσίας, θα απονείμει επίσης ένα βραβείο στην Ισπανίδα ηθοποιό Ναταλία ντε Μολίνα.

Άλλο ένα βραβείο θα απονεμηθεί στον παραγωγό José Alba, ιδρυτή της εταιρείας Pecado Films με έδρα τη Μάλαγα, σύμβολο της ανάπτυξης της κινηματογραφικής βιομηχανίας της Ανδαλουσίας.

Το φεστιβάλ θα ολοκληρωθεί στις 18 Νοεμβρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

