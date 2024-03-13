Λογαριασμός
Christopher Nolan: Ποιο θα είναι το επόμενο βήμα του μετά τον θρίαμβο του «Oppenheimer»

Yπάρχουν πηγές που μιλούν για ένα ριμέικ μιας παλιάς τηλεοπτικής σειράς μυστηρίου του ΄60, το «The Prisoner»

Ο Christopher Nolan

Ποιο θα είναι το επόμενο βήμα του Κρίστοφερ Νόλαν μετά τον θρίαμβο με επτά βραβεία του «Oppenheimer» στα φετινά Όσκαρ;

Σύμφωνα με το Variety, υπάρχουν πηγές που μιλούν για ένα ριμέικ μιας παλιάς τηλεοπτικής σειράς μυστηρίου του ΄60 το «The Prisoner», που δημιούργησε και πρωταγωνίστησε ο Πάτρικ ΜακΓκούαν, για το οποίο ο Νόλαν είχε σκεφτεί από το 2009.

Όμως η σκέψη αυτή εξαφανίστηκε από την ατζέντα του την ίδια χρονιά, όταν το AMC κυκλοφόρησε τη μίνι σειρά έξι επεισοδίων και remake βερσιόν του «The Prisoner» με πρωταγωνιστή τον Τζιμ Καβίτσελ μαζί με τους Ίαν ΜακΚέλεν και Ρουθ Γουίλσον. 

Yπάρχουν επίσης πληροφορίες, σύμφωνα με το δημοσίευμα, ότι θα αρχίσει να γράφει ένα νέο σενάριο τώρα που η περίοδος των κινηματογραφικών βραβείων τελείωσε.

Σημειώνεται ότι η blockbuster ταινία με πρωταγωνιστή τον Κίλιαν Μέρφι στον ρόλο του δημιουργού της ατομικής βόμβας J Robert Oppenheimer, συγκέντρωσε το εντυπωσιακό ποσό των 958 εκατομμυρίων δολαρίων, ενώ το σαββατοκύριακο θα προβληθεί ξανά σε περίπου 1.000 αμερικανικές αίθουσες μεταξύ άλλων.

Αυτό αναμένεται να ανεβάσει τον τελικό εισπρακτικό απολογισμό της ταινίας και να ξεπεράσει το όριο του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων, προσθέτοντας ένα επιπλέον μπόνους για τον διάσημο σκηνοθέτη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

TAGS: Όσκαρ 2024 Oscar 2024
