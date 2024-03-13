Goodbye, Lindita: Η βραβευμένη παράσταση του Μάριο Μπανούσι επιστρέφει στο Εθνικό

Η βραβευμένη παραγωγή του Εθνικού Θεάτρου «Goodbye, Lindita» σε σκηνοθεσία Μάριο Μπανούσι, η παράσταση-εμπειρία που υμνήθηκε από τους κριτικούς, ενθουσίασε το κοινό και διακρίθηκε σε διεθνή φεστιβάλ, θα παρουσιαστεί ξανά στην Αθήνα στο Θέατρο Rex, στη Σκηνή «Ελένη Παπαδάκη», από τις 13 Μαρτίου έως τις 20 Απριλίου. Το «Goodbye, Lindita» εστιάζει σε μια αρχέγονη ανθρώπινη εμπειρία, αυτή της απώλειας ενός αγαπημένου προσώπου. Σε ένα σπίτι, μια οικογένεια πενθεί βυθισμένη στη σιωπή, ώσπου μια σειρά από παράδοξα γεγονότα ανοίγει ένα παράθυρο σε έναν κόσμο όπου η ανάμνηση μπλέκεται με τη φαντασίωση και η πραγματικότητα με το όνειρο.

Παίζουν: Χρυσή Βιδαλάκη, Μπάμπης Γαλιατσάτος, Ελένη Άμπια Νζάνγκα, Εριφύλη Κιτζόγλου, Κατερίνα Κρίστο, Μάριο Μπανούσι, Ευτυχία Στεφάνου, Αλεξάνδρα Χασάνι

Παραστάσεις: Τετάρτη στις 20:00. Πέμπτη και Παρασκευή στις 21:30 ( 4/4 και 5/4 και στις 19:00). Σάββατο στις 17:00 και στις 20:00

Εισιτήρια: 5-20€. Προπώληση: ticketservices.gr

Εθνικό Θέατρο – Rex – Σκηνή «Ελένη Παπαδάκη», Πανεπιστημίου 48, Αθήνα. | Ταμεία Θεάτρου Rex – τηλ.: 210.3301881 – 210.3305074

Ο André Rieu και η Johann Strauss Orchestra για πρώτη φορά στην Ελλάδα

Ο André Rieu και η Johann Strauss Orchestra για πρώτη φορά στην Ελλάδα, την Τρίτη 12 Μαρτίου και την Τετάρτη 13 Μαρτίου 2024 στο ΟΑΚΑ. Ο André Rieu, παγκοσμίου φήμης Ολλανδός βιολιστής, είναι γνωστός για τον τρόπο που μπορεί να μεταφέρει τους θεατές σε έναν κόσμο μαγευτικών μελωδιών, καθώς οδηγεί την υπέροχη ορχήστρα του Johann Strauss, τη χορωδία και πολλούς διεθνείς σολίστ, σε ένα ρεπερτόριο που εκτείνεται από τα κλασικά αριστουργήματα έως βαλς, μελωδίες και τραγούδια από ταινίες, όπερα και μουσική. Ειδική καλεσμένη σε αυτήν την περιοδεία είναι η 15χρονη Emma Kok, η οποία έγινε viral με πάνω από 60 εκατομμύρια προβολές σε όλες τις πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης, για τη διασκευή της «Voilà» του Γαλλικού τραγουδιού ESC από την Barbara Pravi.

Τρίτη 12/3 και Τετάρτη 13/3, στις 20:00

Εισιτήρια: Α’ ζώνη 100€, Β’ ζώνη 80€, Γ’ ζώνη 70€ , Δ’ ζώνη 60€. Προπώληση: more.com

ΟΑΚΑ, Σπύρου Λούη 1, 151 23 Μαρούσι, Αθήνα

Κυνηγώντας τα σύννεφα…: Χαρταετοί πάνω από το Attilio-Οικεία Τέχνη της Ηλιούπολης

Στο Attilio-Οικεία Τέχνη της Ηλιούπολης, και στο πλαίσιο της δράσης «Μια βιτρίνα – ένα παράθυρο», εγκαινιάζεται την Τετάρτη 13 Μαρτίου στις 19.00 η έκθεση «Χαρταετοί πάνω από την πόλη», όπου δεκαπέντε καλλιτέχνες θα «πετούν» τους δικούς τους χαρταετούς, μοναδικά, συλλεκτικά έργα που συνέθεσαν ο καθένας με την φαντασία και τον τρόπο του, παίζοντας αλλά και εμβαθύνοντας σε ύλες από ξύλο, πηλό, μέταλλα, υφάσματα, χρώματα και υφαντά, έως κορδόνια, σύρματα, κορδέλες και χαρτιά.

Διάρκεια Έκθεσης: 9 έως 29 Μαρτίου 2024 | Εγκαίνια Τετάρτη 13 Μαρτίου 2024, στις 19:00

«Attilio-Οικεία Τέχνη», Λεωφ. Σοφοκλή Βενιζέλου 99 και Ρήγα Φεραίου 12Α, Ηλιούπολη. Τηλέφωνο: 21 0991 6937

Διαβάστε περισσότερα στο monopoli.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.